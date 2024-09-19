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Posted 19 сентября, 10:45

Published 19 сентября, 10:45

Modified 19 сентября, 12:40

Updated 19 сентября, 12:40

В Нижнем Тагиле второй день продолжаются антитеррористические учения

А на ВМЗ стреляют: жительница Нижнего Тагила рассказала об учениях

19 сентября 2024, 10:45
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле второй день продолжаются антитеррористические учения

Утром 19 сентября жители Нижнего Тагила были встревожены звуками, очень похожими на выстрелы, особенно слышно их было в районе ВМЗ. Информация об этом быстро распространилась через социальные сети и городские чаты, вызывая многочисленные вопросы и беспокойство среди горожан. Но стоит ли переживать?

Согласно последним данным, поступившим от администрации города и органов правопорядка, в районе ВМЗ действительно проводятся военные учения, сопровождающиеся звуками стрельбы и автоматными очередями.

Ранее ФСБ сообщали, что в городе запланированы антитеррористические учения. Вероятно, что применение оружия связано именно с этими учениями и местным жителям не о чем беспокоится.

Кроме того, в связи с учениями в городе были приостановлены некоторые маршруты движение транспорта, включая перекресток Красноармейской и Карла Маркса, но на данный момент дороги уже открыты.

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Ранее мы писали, что в Нижнем Тагиле проведут специальные тактические учения оперштаба Свердловской области по пресечению террористических актов. Мероприятия пройдут до вечера 19 сентября 2024 года.

Во время учений сотрудники силовых структур отработают действия, направленные на пресечение терактов, а также устранение и снижение рисков их последствий.

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