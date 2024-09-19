А на ВМЗ стреляют: жительница Нижнего Тагила рассказала об учениях

В Нижнем Тагиле второй день продолжаются антитеррористические учения

Утром 19 сентября жители Нижнего Тагила были встревожены звуками, очень похожими на выстрелы, особенно слышно их было в районе ВМЗ. Информация об этом быстро распространилась через социальные сети и городские чаты, вызывая многочисленные вопросы и беспокойство среди горожан. Но стоит ли переживать?