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Posted 19 сентября, 08:49

Published 19 сентября, 08:49

Modified 19 сентября, 08:51

Updated 19 сентября, 08:51

Депутат из Екатеринбурга рассказал о новых жертвах блогера Улановой

Депутат из Екатеринбурга рассказал о новых жертвах блогера Улановой

19 сентября 2024, 08:49
Фото: Изображение Midjourney
Депутат гордумы в Екатеринбурге Алексей Мещеряков рассказал о новых пострадавших от незаконных действий блогера Екатерины Улановой.

По словам Мещерякова, случилось минимум 30 новых случаев мошенничества, когда Уланова брала предоплату за заказ, но ни заказа, ни возврата денег покупатели не видели, рассказали «Уральскому медиану» региональном Штабе общественной поддержки.

Одна из экс-клиенток блогера рассказала, что компания Улановой все еще работает, а сама блогер продолжает свою деятельность.

Напомним, о мошенничестве Екатерины Улановой стало известно в конце 2023 года. В отношении нее было возбуждено уголовное дело, а также предъявлено обвинение в мошенничестве. Однако заключать под стражу ее не стали.

Блогер Уланова может быть причастна к незаконной финансовой деятельности
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