Екатерина Мизулина заинтересовалась делом об избиении школьника в Нижнем Тагиле

Posted 19 сентября, 10:19
Published 19 сентября, 10:19
Modified 19 сентября, 10:21
Updated 19 сентября, 10:21
Екатерина Мизулина в своем telegram-канале написала, что уже сделала соответствующее обращение в Следственный комитет. По ее словам, к ней поступило обращение от неравнодушной гражданки, которая утверждает, что школьные руководители пытаются сделать так, чтобы все забыли об инциденте.
Неравнодушная горожанка отметила, что беседа с инспектором ПДН после такого поступка — несправедливое наказание. Девятиклассники уже могут осознавать последствия своих поступков.
Напомним, что об инциденте стало известно 16 сентября. Толпа 9-классников избила 8-классника, который даже не мог сопротивляться. Кроме Мизулиной-младшей, делом заинтересовались омбудсмен по правам детей Свердловской области, прокуратура и полиция.