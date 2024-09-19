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Posted 19 сентября, 10:19

Published 19 сентября, 10:19

Modified 19 сентября, 10:21

Updated 19 сентября, 10:21

Екатерина Мизулина заинтересовалась делом об избиении школьника в Нижнем Тагиле

Екатерина Мизулина заинтересовалась делом об избиении школьника в Нижнем Тагиле

19 сентября 2024, 10:19
Фото: Telegram-канал Екатерины Мизулиной
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заинтересовалась делом об избиении школьника в лицее №39 Нижнего Тагила.

Екатерина Мизулина в своем telegram-канале написала, что уже сделала соответствующее обращение в Следственный комитет. По ее словам, к ней поступило обращение от неравнодушной гражданки, которая утверждает, что школьные руководители пытаются сделать так, чтобы все забыли об инциденте.

Неравнодушная горожанка отметила, что беседа с инспектором ПДН после такого поступка — несправедливое наказание. Девятиклассники уже могут осознавать последствия своих поступков.

Напомним, что об инциденте стало известно 16 сентября. Толпа 9-классников избила 8-классника, который даже не мог сопротивляться. Кроме Мизулиной-младшей, делом заинтересовались омбудсмен по правам детей Свердловской области, прокуратура и полиция.

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