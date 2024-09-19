Екатерина Мизулина заинтересовалась делом об избиении школьника в Нижнем Тагиле

Екатерина Мизулина в своем telegram-канале написала, что уже сделала соответствующее обращение в Следственный комитет. По ее словам, к ней поступило обращение от неравнодушной гражданки, которая утверждает, что школьные руководители пытаются сделать так, чтобы все забыли об инциденте.