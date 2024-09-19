Эксперт спрогнозировал динамику цен на жилье в 2024 году

Posted 19 сентября, 05:18
Published 19 сентября, 05:18
Modified 19 сентября, 05:19
Updated 19 сентября, 05:19
Вопрос динамики цен на жилую недвижимость обострился на фоне повышения ключевой ставки Центробанком и завершения действия льготной ипотеки с 1 июля текущего года. Сначала многие думали, что отмена господдержки заставит продавцов снизить цены, чтобы стимулировать спрос, но этого не произошло. По прошествии двух с половиной месяцев, когда у застройщиков было время подумать, Золотарев уже сомневается, что цены пойдут вниз, передает newia.ru.
По его мнению, свою роль в динамике цен сыграет отложенный спрос в 2025 году, однако точнее можно будет сказать в первых двух кварталах следующего года. Золотарев также отметил, что на вторичке также нет паники на рынке, поэтому цены будут держаться.
Когда эксперта спросили о том, когда нужно покупать жилье, Иван Золотарев ответил, что еще вчера. По его словам, ежегодно инфляция растет, соответственно, растет и стоимость жилья. В ближайшие годы прогнозируется рост стоимости жилья на 20% в год, при этом неизвестно, какие будут условия ипотеки.