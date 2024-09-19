Эксперт спрогнозировал динамику цен на жилье в 2024 году

Вопрос динамики цен на жилую недвижимость обострился на фоне повышения ключевой ставки Центробанком и завершения действия льготной ипотеки с 1 июля текущего года. Сначала многие думали, что отмена господдержки заставит продавцов снизить цены, чтобы стимулировать спрос, но этого не произошло. По прошествии двух с половиной месяцев, когда у застройщиков было время подумать, Золотарев уже сомневается, что цены пойдут вниз, передает newia.ru.