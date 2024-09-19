Глава СКР заинтересовался делом о травмировании девочки на турбазе в Нижнем Тагиле

Posted 19 сентября, 11:53
Published 19 сентября, 11:53
Modified 19 сентября, 11:55
Updated 19 сентября, 11:55
14-летняя девочка каталась на «тарзанке» на горе «Белый камень». В какой-то момент она сорвалась и в результате падения получила серьезные травмы.
Позже выяснилось, что на турбазе предоставляли развлекательные услуги без лицензии. По данному факту возбуждено уголовное дело, однако виновные пока не привлечены к ответственности.
Глава СКР поручил и. о. начальника регионального следкома Константину Мирошниченко проинформировать о причинах задержки расследования и способствовать его скорейшему завершению. Об этом сообщает региональный СКР.
Напомним, свердловский детский лагерь заплатит почти 800 тысяч за травму ребенка.