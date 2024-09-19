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Posted 19 сентября, 11:53

Published 19 сентября, 11:53

Modified 19 сентября, 11:55

Updated 19 сентября, 11:55

Глава СКР заинтересовался делом о травмировании девочки на турбазе в Нижнем Тагиле

Глава СКР заинтересовался делом о травмировании девочки на турбазе в Нижнем Тагиле

19 сентября 2024, 11:53
Фото: Изображение Midjourney
Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело о травмировании девочки в Нижнем Тагиле. Инцидент произошел два года назад во время отдыха на турбазе.

14-летняя девочка каталась на «тарзанке» на горе «Белый камень». В какой-то момент она сорвалась и в результате падения получила серьезные травмы.

Позже выяснилось, что на турбазе предоставляли развлекательные услуги без лицензии. По данному факту возбуждено уголовное дело, однако виновные пока не привлечены к ответственности.

Глава СКР поручил и. о. начальника регионального следкома Константину Мирошниченко проинформировать о причинах задержки расследования и способствовать его скорейшему завершению. Об этом сообщает региональный СКР.

Напомним, свердловский детский лагерь заплатит почти 800 тысяч за травму ребенка.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Ребенок#Травма#Уголовное дело#Екатеринбург#Инцидент
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