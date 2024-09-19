Губернатор Свердловской области назвал сроки начала отопительного сезона

Также Евгений Куйвашев отметил, что в этом году на модернизацию и ремонт теплосетей было потрачено 14 миллиардов рублей, что в два раза больше прошлогоднего финансирования. Такой объем финансирования, соответственно, помог более тщательно подготовиться к отопительному сезону.