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Posted 19 сентября, 09:04

Published 19 сентября, 09:04

Modified 19 сентября, 09:06

Updated 19 сентября, 09:06

Губернатор Свердловской области назвал сроки начала отопительного сезона

Губернатор Свердловской области назвал сроки начала отопительного сезона

19 сентября 2024, 09:04
Фото: 1MI
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, когда дадут отопление. Все объекты должны подключить к отоплению к началу октября.

Об этом заявлении губернатора рассказали в ДИПе Свердловской области.

Также Евгений Куйвашев отметил, что в этом году на модернизацию и ремонт теплосетей было потрачено 14 миллиардов рублей, что в два раза больше прошлогоднего финансирования. Такой объем финансирования, соответственно, помог более тщательно подготовиться к отопительному сезону.

В 16 районах области уже полностью включено отопление. Работают 87% котельных, и 9% всего жилья области отапливается.

Напомним, что в Нижнем Тагиле назначена дата подачи тепла — 23 сентября.

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