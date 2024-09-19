Губернатор Свердловской области назвал сроки начала отопительного сезона

Posted 19 сентября, 09:04
Published 19 сентября, 09:04
Modified 19 сентября, 09:06
Updated 19 сентября, 09:06
Об этом заявлении губернатора рассказали в ДИПе Свердловской области.
Также Евгений Куйвашев отметил, что в этом году на модернизацию и ремонт теплосетей было потрачено 14 миллиардов рублей, что в два раза больше прошлогоднего финансирования. Такой объем финансирования, соответственно, помог более тщательно подготовиться к отопительному сезону.
В 16 районах области уже полностью включено отопление. Работают 87% котельных, и 9% всего жилья области отапливается.
Напомним, что в Нижнем Тагиле назначена дата подачи тепла — 23 сентября.