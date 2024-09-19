Губерниев ответил на высказывание Дзюбы о российской сборной по футболу

Как пишет newkhakasiya.online, по мнению журналиста, такие высказывания Дзюбы вызваны обидой и завистью из-за того, что его не пригласили в сборную. Губерниев подчеркнул, что это проявление комплексов футболиста, и советует ему демонстрировать свои лучшие качества, чтобы заслужить место в команде.