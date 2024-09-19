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Posted 19 сентября, 08:50

Published 19 сентября, 08:50

Modified 19 сентября, 08:52

Updated 19 сентября, 08:52

Губерниев ответил на высказывание Дзюбы о российской сборной по футболу

Губерниев ответил на высказывание Дзюбы о российской сборной по футболу

19 сентября 2024, 08:50
Фото: 1MI
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на критические замечания футболиста Артема Дзюбы в адрес российской сборной. Экс-нападающий заявил, что мог бы выйти на поле за команду даже в состоянии алкогольного опьянения.

Как пишет newkhakasiya.online, по мнению журналиста, такие высказывания Дзюбы вызваны обидой и завистью из-за того, что его не пригласили в сборную. Губерниев подчеркнул, что это проявление комплексов футболиста, и советует ему демонстрировать свои лучшие качества, чтобы заслужить место в команде.

Сам Дзюба, который 10 лет играл за сборную России по футболу, теперь выступает за тольяттинский «Акрон».

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