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Posted 19 сентября, 09:24

Published 19 сентября, 09:24

Modified 19 сентября, 09:26

Updated 19 сентября, 09:26

Хватит выбрасывать половину урожая: льем на грядки эту смесь и забыли о фитофторе

Хватит выбрасывать половину урожая: льем на грядки эту смесь и забыли о фитофторе

19 сентября 2024, 09:24
Фото: tagilcity.ru
Сюжет
Дом и сад
Фитофтороз способен на корню уничтожить урожай на даче. Особенно подвержены заражению растения семейства пасленовых, но заболеть могут также ягодные кустарники и некоторые плодовые деревья. Обработать их можно одним действенным средством.

Фитофтороз — это грибковое заболевание, вызываемое патогенными организмами рода Phytophthora. Развиваясь преимущественно в условиях повышенной влажности и тепла, фитофтора часто поражает картофель, вызывая гниль клубней и темные пятна на листьях. Заболевание приводит к значительным потерям урожая. На томатах фитофтора вызывает почернение стеблей и плодов, что также ведет к их порче. Болезнь быстро распространяется и наносит значительный ущерб. Эксперты Telegram-канала «Сад и огород» советуют поливать растения бургундской жидкостью, препаратом на основе медьсодержащих соединений.

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Для приготовления бургундской жидкости необходимо взять 100 граммов сульфата меди, столько же гашеной извести и 10 литров воды. Готовить раствор будем в несколько этапов. Сначала в одном литре горячей воды растворяют сульфат меди и тщательно размешивают. Далее — также в литре воды — растворяют известь. Когда оба раствора остынут, нужно влить медь в известь, постоянно помешивая. Далее объем доводят до объема 10 литров.

Обрабатывать растения лучше всего в вечернее время или в облачную погоду, чтобы избежать солнечного ожога. Используйте опрыскиватель для равномерного распределения раствора по всем частям растения: стеблям, листьям и даже плодам, — советуют эксперты.

Первую обработку растений проводят до начала цветения, а затем — каждые две недели, желательно в дождливую погоду.

Ну, а чтобы окончательно избавиться от фитофтороза, соблюдайте необходимые меры профилактики: соблюдайте севооборот, не сажайте растения вплотную, чтобы не нарушить циркуляцию воздуха, поливайте под корень, чтобы вода не попадала на листья, сразу же избавляйтесь от больных растений, сжигая их (в компостную кучу класть нельзя).

А вот так необходимо ухаживать за комнатными цветами осенью.

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