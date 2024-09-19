Хватит выбрасывать половину урожая: льем на грядки эту смесь и забыли о фитофторе

Фитофтороз — это грибковое заболевание, вызываемое патогенными организмами рода Phytophthora. Развиваясь преимущественно в условиях повышенной влажности и тепла, фитофтора часто поражает картофель, вызывая гниль клубней и темные пятна на листьях. Заболевание приводит к значительным потерям урожая. На томатах фитофтора вызывает почернение стеблей и плодов, что также ведет к их порче. Болезнь быстро распространяется и наносит значительный ущерб. Эксперты Telegram-канала «Сад и огород» советуют поливать растения бургундской жидкостью, препаратом на основе медьсодержащих соединений.