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Posted 19 сентября, 18:30

Published 19 сентября, 18:30

Modified 19 сентября, 18:33

Updated 19 сентября, 18:33

Как правильно ухаживать за осенним пальто

19 сентября 2024, 18:30
В осенний сезон люди достают из шкафа пальто и дождевики, однако, зачастую, после непродолжительного времени, вещи выглядят не такими уж свежими, и хочется их обновить.

Чтобы каждый год не приобретать себе новую верхнюю одежду, Общественная служба новостей узнала, как правильно ухаживать за осенним пальто.

Основные правила регулярного ухода за пальто

  • Не вешайте пальто на обычный крючок, даже на короткое время, так как вещь легко деформируется. Лучше хранить пальто на вешалке-плечиках, при этом важно, чтобы размер плечиков был не маленьким и не слишком большим, иначе выпирающие края вешалки будут растягивать рукава и плечи изделия. Выбирайте соответствующие плечики из качественных материалов.

Кроме того, хорошая вешалка не должна быть хлипкой, иначе она просто сломается под весом пальто. Важно учитывать ее прочность. Плоская вешалка также не походит, лучше выбрать анатомическую форму.

  • Перед тем, как вешать пальто, проверьте карманы. Не оставляйте в них объемные или тяжелые вещи, такие как кошелек, горсть мелочи, телефон, ключи от машины и тд. В противном случае, под действием тяжести ткань растянется и, соответственно, вид пальто ухудшится. К примеру, если карманы накладные, то они потеряют изначальную форму и будут некрасиво топорщиться. Если же карманы внутренние — подкладка натянется и деформируется.
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  • Чтобы освежить вид пальто, устранить деформации и неприятные запахи, можно воспользоваться отпаривателем. Однако перед отпариванием нужно подготовить вещь: удалите пыль с ткани и видимую грязь, освободите карманы, застегните все пуговицы и повесьте вещь на вешалку. В отпариватель наливайте только чистую воду, желательно дистиллированную, иначе на ткани могут остаться белые некрасивые разводы. После обработки паром не торопитесь убирать пальто в шкаф, оставьте его на вешалке на какое-то время, чтобы вещь повисела и остыла.
  • Перед использованием пятновыводителя или других агрессивных средств обязательно протестируйте их реакцию на незаметной части изделия. Если есть сомнения — лучше не экспериментировать и отдать пальто в химчистку.

Как правильно стирать пальто

Постирать пальто без услуг химчистки не так просто, однако в домашних условиях это вполне возможно, главное знать состав ткани и действовать согласно правилам.

Важно: Помимо состава ткани важно проверить стойкость красителя. Для этого наберите в таз тёплой воды и замочите в ней небольшую часть изделия примерно на 60 минут. Если пальто полиняет, то стирать его в стиральной машине нельзя.

  • В первую очередь изучите ярлычок изделия. Безопасно стирать в машинке можно только полиэстер. Остальные ткани могут потерять свой изначальный внешний вид, поэтому к ним нужен особенный подход.
  • Вытащите из карманов все мелкие предметы. Застегните все застежки и молнии. Пуговицы не трогайте.
  • Выверните пальто наизнанку и поместите в барабан.
  • Режим стирки выставите деликатный: температура 40 градусов, «деликатная стирка» или «ручная стирка», отключите отжим.
  • Поместите пальто в специальный мешок для стирки в стиральной машине.
  • Обязательно используйте специальные средства для стирки изделия, к примеру кондиционер.
  • После стирки не стоит сушить пальто вблизи батарей и других нагревательных приборов. Аккуратно повесьте вещь на плечики в хорошо вентилируемом месте.
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Важно: Кашемировое пальто стирать в стиральной машинке ни в коем случае нельзя. Если изделие окажется в воде, то оно станет непригодно для носки. Поэтому, чистите его только «сухим» методом.

  • Пальто из драпа или шерсти лучше всего стирать вручную, замочив в теплой воде. Лучше всего удалять серьезные загрязнения частично и аккуратно.
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