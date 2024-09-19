Posted 19 сентября, 18:30
Published 19 сентября, 18:30
Modified 19 сентября, 18:33
Updated 19 сентября, 18:33
Чтобы каждый год не приобретать себе новую верхнюю одежду, Общественная служба новостей узнала, как правильно ухаживать за осенним пальто.
Кроме того, хорошая вешалка не должна быть хлипкой, иначе она просто сломается под весом пальто. Важно учитывать ее прочность. Плоская вешалка также не походит, лучше выбрать анатомическую форму.
Постирать пальто без услуг химчистки не так просто, однако в домашних условиях это вполне возможно, главное знать состав ткани и действовать согласно правилам.
Важно: Помимо состава ткани важно проверить стойкость красителя. Для этого наберите в таз тёплой воды и замочите в ней небольшую часть изделия примерно на 60 минут. Если пальто полиняет, то стирать его в стиральной машине нельзя.
Важно: Кашемировое пальто стирать в стиральной машинке ни в коем случае нельзя. Если изделие окажется в воде, то оно станет непригодно для носки. Поэтому, чистите его только «сухим» методом.