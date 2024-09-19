Как спасти вещи от прилипшей жвачки: помогут лайфхаки со льдом и уксусом

Основной компонент жевательной резинки — это натуральные или синтетические эластомеры, которые придают ей липкость. Она способна «цепляться» за различные поверхности, включая текстильные волокна. Ситуация нередко усугубляется тем, что человек садится на жвачку, она нагревается и еще глубже «впивается» в ткань. Особенно часто такие несчастья происходят с детьми в школе. Если ваш ребенок вернулся домой с жвачкой на заднем месте, не спешите выбрасывать школьную форму. Отодрать противную липучку можно.