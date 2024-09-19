tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 сентября, 10:39

Published 19 сентября, 10:39

Modified 19 сентября, 10:41

Updated 19 сентября, 10:41

Как спасти вещи от прилипшей жвачки: помогут лайфхаки со льдом и уксусом

Как спасти вещи от прилипшей жвачки: помогут лайфхаки со льдом и уксусом

19 сентября 2024, 10:39
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Дом и сад
Наверное, каждый из нас хотя бы раз обнаруживал на своей одежде прилипшую жевательную резинку. Это настоящая проблема, так как жвачка прилипает очень прочно, а при попытке отодрать на вещах появляются дырки. Рассказываем, как избавиться от «прилипалы» без последствий для гардероба.

Основной компонент жевательной резинки — это натуральные или синтетические эластомеры, которые придают ей липкость. Она способна «цепляться» за различные поверхности, включая текстильные волокна. Ситуация нередко усугубляется тем, что человек садится на жвачку, она нагревается и еще глубже «впивается» в ткань. Особенно часто такие несчастья происходят с детьми в школе. Если ваш ребенок вернулся домой с жвачкой на заднем месте, не спешите выбрасывать школьную форму. Отодрать противную липучку можно.

Шиворот-навыворот: нужно ли выворачивать вещи наизнанку перед стиркой
Узнать подробнее

Есть несколько способов:

  • Заморозка. Положите одежду с жевательной резинкой в пакет и уберите в морозильник на 1-2 часа. После заморозки резинка станет твердой и хрупкой, что позволит осторожно соскоблить ее с помощью тупого ножа или ложки.
  • Лед. Если нет возможности использовать морозильник, можно приложить к месту с прилипшей резинкой пакет с кубиками льда. Когда резинка затвердеет, аккуратно снимите ее с поверхности одежды.
Он выручит не только тогда, когда испачкались предметы гардероба, но поможет и в тех случаях, если жвачка прилипла к ковру или мебели, — уверяют эксперты портала «Белновости».
  • Уксус. Подогрейте немного белого уксуса и нанесите его на жевательную резинку. Используйте зубную щетку или тупой нож, чтобы соскоблить размягченную резинку с ткани. Однако уксус нужно с осторожностью применять на цветных вещах, так как он обладает осветляющими свойствами.
  • Моющее средство. Намочите место с резинкой и нанесите гель для мытья посуды. Осторожно потрите до тех пор, пока резинка не начнет отходить.

После удаления жевательной резинки одежду следует постирать обычным способом, чтобы избавиться от остаточных следов и запаха. Если пятно не исчезнет с первого раза, можно повторить процесс или применить другой метод.

Ранее эксперты рассказали, как отстирать некрасивые желтые подмышки.

Источник: belnovosti.by

Не стирайте эти вещи без замачивания, только испортите: полезные лайфхак для стирки
Узнать подробнее
Читайте также:
Можно ли постирать пуховик в стиральной машине: доводы за и против, полезные лайфхакиМолния не будет скользить и заедать: вот как починить непослушную застежкуПостельное белье перестанет рваться и выцветать: важные нюансы машинной стирки
#Лидия Шиманаева#Россия#Дом#Одежда#Окружающая среда#Уход#Жвачка#Стирка#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
Подпишитесь
Популярное