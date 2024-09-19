Как спасти вещи от прилипшей жвачки: помогут лайфхаки со льдом и уксусом

Posted 19 сентября, 10:39
Published 19 сентября, 10:39
Modified 19 сентября, 10:41
Updated 19 сентября, 10:41
Основной компонент жевательной резинки — это натуральные или синтетические эластомеры, которые придают ей липкость. Она способна «цепляться» за различные поверхности, включая текстильные волокна. Ситуация нередко усугубляется тем, что человек садится на жвачку, она нагревается и еще глубже «впивается» в ткань. Особенно часто такие несчастья происходят с детьми в школе. Если ваш ребенок вернулся домой с жвачкой на заднем месте, не спешите выбрасывать школьную форму. Отодрать противную липучку можно.
Есть несколько способов:
Он выручит не только тогда, когда испачкались предметы гардероба, но поможет и в тех случаях, если жвачка прилипла к ковру или мебели, — уверяют эксперты портала «Белновости».
После удаления жевательной резинки одежду следует постирать обычным способом, чтобы избавиться от остаточных следов и запаха. Если пятно не исчезнет с первого раза, можно повторить процесс или применить другой метод.
Ранее эксперты рассказали, как отстирать некрасивые желтые подмышки.
Источник: belnovosti.by