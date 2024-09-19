Капуста и картошка резко подешевели в Свердловской области

Posted 19 сентября, 14:51
Published 19 сентября, 14:51
Modified 19 сентября, 14:53
Updated 19 сентября, 14:53
Килограмм свежей белокочанной капусты в торговых точках в среднем стоил 36,36 рубля (-13,02%), а картофеля — 38,38 рубля (-11,94%). Остальные овощи также снизились в цене: морковь — до 51,47 рубля (-5,55%), лук — до 40,57 рубля (-6,83%), свекла — до 40,32 рубля (-9,09%).
А вот цены на остальные продукты питания за неделю почти не изменились. Подорожание или удешевление составило лишь до 2%. Например, литр молока стоил 76,73 рубля (+0,46%). Килограмм куриного мяса можно было приобрести за 198,73 рубля (-1,21%). Десяток яиц обходился покупателям в 100,13 рубля (+0,06%).
Напомним, ранее сообщалось, что в Свердловской области подешевели курица и груши благодаря снижению темпов инфляции.