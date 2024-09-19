tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 сентября, 14:51

Published 19 сентября, 14:51

Modified 19 сентября, 14:53

Updated 19 сентября, 14:53

Капуста и картошка резко подешевели в Свердловской области

Капуста и картошка резко подешевели в Свердловской области

19 сентября 2024, 14:51
Фото: 1MI
В Свердловской области за неделю с 9 по 16 сентября статисты зафиксировали значительное снижение цены на капусту и картофель.

Килограмм свежей белокочанной капусты в торговых точках в среднем стоил 36,36 рубля (-13,02%), а картофеля — 38,38 рубля (-11,94%). Остальные овощи также снизились в цене: морковь — до 51,47 рубля (-5,55%), лук — до 40,57 рубля (-6,83%), свекла — до 40,32 рубля (-9,09%).

А вот цены на остальные продукты питания за неделю почти не изменились. Подорожание или удешевление составило лишь до 2%. Например, литр молока стоил 76,73 рубля (+0,46%). Килограмм куриного мяса можно было приобрести за 198,73 рубля (-1,21%). Десяток яиц обходился покупателям в 100,13 рубля (+0,06%).

Напомним, ранее сообщалось, что в Свердловской области подешевели курица и груши благодаря снижению темпов инфляции.

Огурцы резко подорожали в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
В Свердловской области снова резко подорожало молокоВ Екатеринбурге почти в два раза подешевели куриные яйца
#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Цены#Свердловская область#Продукты#Деньги#Статистика#Магазин#Овощи#Покупатели#Подорожание#Екатеринбург
Подпишитесь
Популярное