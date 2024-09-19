Капуста и картошка резко подешевели в Свердловской области

А вот цены на остальные продукты питания за неделю почти не изменились. Подорожание или удешевление составило лишь до 2%. Например, литр молока стоил 76,73 рубля (+0,46%). Килограмм куриного мяса можно было приобрести за 198,73 рубля (-1,21%). Десяток яиц обходился покупателям в 100,13 рубля (+0,06%).