Компанию «Уральские авиалинии» оштрафовали за повреждение багажа пассажира

Posted 19 сентября, 04:30
Published 19 сентября, 04:30
Modified 19 сентября, 04:32
Updated 19 сентября, 04:32
Пассажир, прилетевший в Екатеринбург из Москвы, принял в Кольцово свои вещи поврежденными, рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
По данному факту в надзорном ведомстве провели проверку. По итогам мероприятия авиакомпания оштрафована на 41 тысячу рублей.
Напомним, в Первоуральске банк оплатил штраф в размере 100 тысяч рублей за многочисленные звонки и сообщения своей клиентке, которая просрочила платеж по кредиту.