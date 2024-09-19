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Posted 19 сентября, 04:30

Published 19 сентября, 04:30

Modified 19 сентября, 04:32

Updated 19 сентября, 04:32

Компанию «Уральские авиалинии» оштрафовали за повреждение багажа пассажира

Компанию «Уральские авиалинии» оштрафовали за повреждение багажа пассажира

19 сентября 2024, 04:30
Фото: Изображение Midjourney
Компания «Уральские авиалинии» выплатит 41 тысячу штрафа за повреждение пассажирского багажа. Инцидент случился осенью 2023 года.

Пассажир, прилетевший в Екатеринбург из Москвы, принял в Кольцово свои вещи поврежденными, рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

По данному факту в надзорном ведомстве провели проверку. По итогам мероприятия авиакомпания оштрафована на 41 тысячу рублей.

Напомним, в Первоуральске банк оплатил штраф в размере 100 тысяч рублей за многочисленные звонки и сообщения своей клиентке, которая просрочила платеж по кредиту.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Проверка#Штраф#Авиакомпания#Уральские авиалинии#Пассажир#Багаж#Екатеринбург
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