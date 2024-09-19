Не растут и не цветут: как ухаживать за комнатными цветами осенью и как их поливать

Posted 19 сентября, 09:07
Published 19 сентября, 09:07
Modified 19 сентября, 09:09
Updated 19 сентября, 09:09
Осенью естественного света становится меньше, температура понижается, и растение замедляет рост, поэтому комнатные растения нужно переставить как можно ближе к источникам света. Воды им тоже требуется меньше. Поливайте растения только тогда, когда верхний слой почвы на глубину 2-3 см станет сухим. Чрезмерный полив может привести к загниванию корней. Используйте воду комнатной температуры, избегая слишком холодной или горячей. Растения чувствительны к перепадам температур, и холодная вода может вызвать стресс.
Плотная почва удерживает воду дольше, поэтому растения, посаженные в такой грунт, нужно поливать реже. Регулярно осматривайте свои цветочки: если они выглядят вялыми или листва начинает желтеть, это может быть признаком избытка влаги или нехватки света. При необходимости корректируйте график полива.
Учитывайте потребности каждого вида. Например, суккуленты и кактусы в холодные месяцы почти не нуждаются в поливе, тогда как влаголюбивые растения могут требовать чуть более частого увлажнения.
С ноября полив кактусов и суккулентов сводят к минимуму (1-2 раза в месяц), — предупреждают эксперты портала novochag.ru.
Большинство комнатных растений не нуждаются в подкормках примерно с конца сентября. Если продолжить вносить удобрения, то их избытки накопятся в почве и в итоге это приведет к угнетению и гибели растения.
Растения, цветущие осенью и зимой, составляют исключение. Бегонии, сенполии, спатифиллумы, цикламены и др., — говорят эксперты.
Подкармливать в период образования бутонов и цветения нужно фосфорно-калийными удобрения. Азотистые удобрения вносит не рекомендуется, так как они усиливают рост листвы.
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Источник: novochag.ru