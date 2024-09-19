Не растут и не цветут: как ухаживать за комнатными цветами осенью и как их поливать

Осенью естественного света становится меньше, температура понижается, и растение замедляет рост, поэтому комнатные растения нужно переставить как можно ближе к источникам света. Воды им тоже требуется меньше. Поливайте растения только тогда, когда верхний слой почвы на глубину 2-3 см станет сухим. Чрезмерный полив может привести к загниванию корней. Используйте воду комнатной температуры, избегая слишком холодной или горячей. Растения чувствительны к перепадам температур, и холодная вода может вызвать стресс.