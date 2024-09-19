tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 сентября, 09:07

Published 19 сентября, 09:07

Modified 19 сентября, 09:09

Updated 19 сентября, 09:09

Не растут и не цветут: как ухаживать за комнатными цветами осенью и как их поливать

Не растут и не цветут: как ухаживать за комнатными цветами осенью и как их поливать

19 сентября 2024, 09:07
Фото: tagilcity.ru
Сюжет
Дом и сад
Осенью ухаживать за комнатными растениями нужно с особым вниманием, так как они начинают готовиться к периоду покоя, своеобразной зимней спячке. Есть несколько нюансов, которые необходимо учитывать, чтобы не навредить цветам.

Осенью естественного света становится меньше, температура понижается, и растение замедляет рост, поэтому комнатные растения нужно переставить как можно ближе к источникам света. Воды им тоже требуется меньше. Поливайте растения только тогда, когда верхний слой почвы на глубину 2-3 см станет сухим. Чрезмерный полив может привести к загниванию корней. Используйте воду комнатной температуры, избегая слишком холодной или горячей. Растения чувствительны к перепадам температур, и холодная вода может вызвать стресс.

Будут плохо расти и чахнуть: какие растения нельзя подкармливать золой
Узнать подробнее

Плотная почва удерживает воду дольше, поэтому растения, посаженные в такой грунт, нужно поливать реже. Регулярно осматривайте свои цветочки: если они выглядят вялыми или листва начинает желтеть, это может быть признаком избытка влаги или нехватки света. При необходимости корректируйте график полива.

Учитывайте потребности каждого вида. Например, суккуленты и кактусы в холодные месяцы почти не нуждаются в поливе, тогда как влаголюбивые растения могут требовать чуть более частого увлажнения.

С ноября полив кактусов и суккулентов сводят к минимуму (1-2 раза в месяц), — предупреждают эксперты портала novochag.ru.
Осенью растения должны получать достаточное количество светаОсенью растения должны получать достаточное количество света
Осенью растения должны получать достаточное количество света. Фото: tagilcity.ru

Большинство комнатных растений не нуждаются в подкормках примерно с конца сентября. Если продолжить вносить удобрения, то их избытки накопятся в почве и в итоге это приведет к угнетению и гибели растения.

Растения, цветущие осенью и зимой, составляют исключение. Бегонии, сенполии, спатифиллумы, цикламены и др., — говорят эксперты.

Подкармливать в период образования бутонов и цветения нужно фосфорно-калийными удобрения. Азотистые удобрения вносит не рекомендуется, так как они усиливают рост листвы.

Ранее эксперты рассказали, что нужно сделать с кустами малины осенью, чтобы они не вымерзли зимой.

Источник: novochag.ru

Готовим правильное удобрение: что можно и что нельзя класть в компост
Узнать подробнее
Читайте также:
Комнатные цветы растут как на дрожжах: подкармливаю их дешевым средством из аптекиЗахиревшие цветы в горшках воспрянут и зацветут: идея для полезной подкормкиТри пшика и цветы как новые: защищаем комнатные растения от плесени
#Лидия Шиманаева#Россия#Дом#Цветы#Окружающая среда#Осень#Уход#Растения#Удобрения#Подкормка#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
Подпишитесь
Популярное