Нужно ли обрезать клубнику осенью и как правильно провести процедуру

Posted 19 сентября, 11:54
Published 19 сентября, 11:54
Modified 19 сентября, 11:56
Updated 19 сентября, 11:56
Клубника — одна из самых популярных ягод у российских дачников. Она не требует сложного ухода. При правильном подборе сорта и соблюдении основных агротехнических приемов она хорошо растет практически на любых почвах. А еще выращивание клубники экономически выгодно — ведь с одного небольшого участка можно собрать значительное количество ягод. Клубника легко размножается усами, что упрощает процесс обновления посадок.
Но даже такое неприхотливое растение может заболеть и перестать давать урожай, если не соблюдать элементарные принципы ухода. Один из главных моментов — обрезка. Но когда и как ее нужно проводить? Обрезать клубнику после окончания сезона цветения нужно, но делать это следует грамотно и учитывать климатические условия.
Мой личный опыт показывает, что обрезать листья клубники на зиму однозначно стоит. В старых листьях за лето успели накопиться вредные насекомые, грибковые заболевания. Да и толку от умирающих листьев клубнике уже не будет, — пишет автор канала «Грядки_сад: дача, грядки, огород».
В регионах с теплым климатом клубнику вполне можно обрезать в сентябре. В средней полосе обычно это делают в августе, чтобы кусты успели восстановить силы перед сезоном холодов. Ну, а в Сибири и на Урале многие дачники и вовсе избегают полной обрезки.
Для обрезки используются острые инструменты — садовые ножницы или секатор. Листья аккуратно отделяют, не затрагивая при этом ствол. Но если вы не успели провести обрезку сразу после сезона цветения, то усердствовать не стоит, а удалять нужно лишь старые больные листья и усы. После обрезки старые листья лучше убрать с грядки, хотя некоторые оставляют их в качестве мульчи. Однако старая листва может быть поражена вредителями и болезнями, поэтому лучше провести мульчирование чем-то другим — сеном или специальным укрывочным материалом.
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