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Posted 19 сентября, 11:54

Published 19 сентября, 11:54

Modified 19 сентября, 11:56

Updated 19 сентября, 11:56

Нужно ли обрезать клубнику осенью и как правильно провести процедуру

Нужно ли обрезать клубнику осенью и как правильно провести процедуру

19 сентября 2024, 11:54
Фото: tagilcity.ru
Сюжет
Дом и сад
Дачники часто спорят, нужно ли обрезать клубнику осенью. Некоторые считают, что процедура жизненно необходима. Другие уверяют, что обрезка вызовет стресс у растения, который перед холодами ему совсем не нужен. Истина, как всегда, где-то по середине.

Клубника — одна из самых популярных ягод у российских дачников. Она не требует сложного ухода. При правильном подборе сорта и соблюдении основных агротехнических приемов она хорошо растет практически на любых почвах. А еще выращивание клубники экономически выгодно — ведь с одного небольшого участка можно собрать значительное количество ягод. Клубника легко размножается усами, что упрощает процесс обновления посадок.

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Но даже такое неприхотливое растение может заболеть и перестать давать урожай, если не соблюдать элементарные принципы ухода. Один из главных моментов — обрезка. Но когда и как ее нужно проводить? Обрезать клубнику после окончания сезона цветения нужно, но делать это следует грамотно и учитывать климатические условия.

Мой личный опыт показывает, что обрезать листья клубники на зиму однозначно стоит. В старых листьях за лето успели накопиться вредные насекомые, грибковые заболевания. Да и толку от умирающих листьев клубнике уже не будет, — пишет автор канала «Грядки_сад: дача, грядки, огород».

В регионах с теплым климатом клубнику вполне можно обрезать в сентябре. В средней полосе обычно это делают в августе, чтобы кусты успели восстановить силы перед сезоном холодов. Ну, а в Сибири и на Урале многие дачники и вовсе избегают полной обрезки.

Весной обрезанная клубника оживет и быстро нарастит новую зеленую массуВесной обрезанная клубника оживет и быстро нарастит новую зеленую массу
Весной обрезанная клубника оживет и быстро нарастит новую зеленую массу. Фото: tagilcity.ru

Для обрезки используются острые инструменты — садовые ножницы или секатор. Листья аккуратно отделяют, не затрагивая при этом ствол. Но если вы не успели провести обрезку сразу после сезона цветения, то усердствовать не стоит, а удалять нужно лишь старые больные листья и усы. После обрезки старые листья лучше убрать с грядки, хотя некоторые оставляют их в качестве мульчи. Однако старая листва может быть поражена вредителями и болезнями, поэтому лучше провести мульчирование чем-то другим — сеном или специальным укрывочным материалом.

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#Лидия Шиманаева#Россия#Урожай#Окружающая среда#Дача#Уход#Клубника#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
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