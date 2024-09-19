Нужно ли обрезать клубнику осенью и как правильно провести процедуру

Для обрезки используются острые инструменты — садовые ножницы или секатор. Листья аккуратно отделяют, не затрагивая при этом ствол. Но если вы не успели провести обрезку сразу после сезона цветения, то усердствовать не стоит, а удалять нужно лишь старые больные листья и усы. После обрезки старые листья лучше убрать с грядки, хотя некоторые оставляют их в качестве мульчи. Однако старая листва может быть поражена вредителями и болезнями, поэтому лучше провести мульчирование чем-то другим — сеном или специальным укрывочным материалом.