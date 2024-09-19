Певец Shaman не выступит в Нижнем Тагиле по «техническим причинам»

Posted 19 сентября, 15:40
Published 19 сентября, 15:40
Modified 19 сентября, 15:42
Updated 19 сентября, 15:42
Поклонникам российского певца Shaman придется сдать билеты на концерт своего кумира. Выступление, которое должно было состояться во вторник, 24 сентября, отменено, проинформировали в соцсетях организаторы.
По какой причине певец отменил концерт, не сообщается. Все люди, которые приобрели билеты, смогут получить свои деньги. Для этого им необходимо оформить возврат.
Это не первый отмененный концерт Shaman в этом месяце. 14 сентября он не смог выступить на Дне города в Ставрополе якобы из-за слишком большого гонорара. Сейчас Ярослав Дронов совершает большой тур по стране, который называется «Победа».
Ранее концерт в Екатеринбурге отменил певец Стас Михайлов.