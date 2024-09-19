tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 сентября, 15:40

Published 19 сентября, 15:40

Modified 19 сентября, 15:42

Updated 19 сентября, 15:42

Концерт Shaman в Нижнем Тагиле отменен

Певец Shaman не выступит в Нижнем Тагиле по «техническим причинам»

19 сентября 2024, 15:40
Фото: 1MI

Концерт Shaman в Нижнем Тагиле отменен

В Тагиле отменили выступление одного из самых популярных российских певцов. Shaman не сможет выступить 24 сентября.

Поклонникам российского певца Shaman придется сдать билеты на концерт своего кумира. Выступление, которое должно было состояться во вторник, 24 сентября, отменено, проинформировали в соцсетях организаторы.

По какой причине певец отменил концерт, не сообщается. Все люди, которые приобрели билеты, смогут получить свои деньги. Для этого им необходимо оформить возврат.

Это не первый отмененный концерт Shaman в этом месяце. 14 сентября он не смог выступить на Дне города в Ставрополе якобы из-за слишком большого гонорара. Сейчас Ярослав Дронов совершает большой тур по стране, который называется «Победа».

Ранее концерт в Екатеринбурге отменил певец Стас Михайлов.

В Екатеринбурге отменили концерт участницы шоу «Женский стендап» Маргариты Родиной
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге отменили концерт Глеба СамойловаВ Екатеринбург приедет звезда шоу «Тачка на прокачку»В Екатеринбурге снова отменили концерт Доры
#Лидия Шиманаева#Общество#Культура#Нижний Тагил#Деньги#Концерт#Билеты#Выступление#Отмена#Екатеринбург#Shaman
Подпишитесь
Популярное