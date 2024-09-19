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Posted 19 сентября, 03:12

Published 19 сентября, 03:12

Modified 19 сентября, 03:14

Updated 19 сентября, 03:14

Подростку в Свердловской области предъявлено обвинение в нападении на девочку

Подростку в Свердловской области предъявлено обвинение в нападении на девочку

19 сентября 2024, 03:12
Фото: 1MI
15-летнему подростку из свердловского села Мостовское, который подозревается в нападении на 12-летнюю девочку, предъявили обвинение.

Обвинение предъявлено следственным отделом Верхней Пышмы по статье «покушение на убийство», рассказали в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, между пострадавшей и обвиняемым произошел конфликт из-за личной неприязни, вследствие чего последний ударил девочку по голове и скрылся.

Напомним, школьницу обнаружили 16 сентября 2024 года с травмами головы и руки. В день ЧП молодой человек провожал подругу вместе с ней.

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