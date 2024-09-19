Подростку в Свердловской области предъявлено обвинение в нападении на девочку

Posted 19 сентября, 03:12
Published 19 сентября, 03:12
Modified 19 сентября, 03:14
Updated 19 сентября, 03:14
Обвинение предъявлено следственным отделом Верхней Пышмы по статье «покушение на убийство», рассказали в пресс-службе регионального СК.
По версии следствия, между пострадавшей и обвиняемым произошел конфликт из-за личной неприязни, вследствие чего последний ударил девочку по голове и скрылся.
Напомним, школьницу обнаружили 16 сентября 2024 года с травмами головы и руки. В день ЧП молодой человек провожал подругу вместе с ней.