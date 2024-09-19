РЭО: В Приморье планируют построить объекты обращения с ТКО

Олег Кожемяко добавил, что на встрече также обсуждали закупку оборудования для сбора, вывоза и размещения отходов, а также строительство мусоросортировочных и перегрузочных станций. Он подчеркнул, что поддержка со стороны РЭО, федерального правительства и финансирование, запланированное в региональном бюджете на 2025 год, существенно улучшат ситуацию обращения с отходами в Приморском крае.