РЭО: В Приморье планируют построить объекты обращения с ТКО

Posted 19 сентября, 11:58
Published 19 сентября, 11:58
Modified 19 сентября, 11:58
Updated 19 сентября, 11:58
Буцаев отметил, что в Приморском крае уже реализуется несколько концессионных проектов по созданию инфраструктуры для переработки отходов, передает vostokmedia.com
В сотрудничестве с администрацией края РЭО планирует создать компании для реализации этих проектов. Также обсуждались вопросы изысканий на земельных участках, которые будут профинансированы из регионального бюджета и проведены в сентябре текущего года. Создание новых объектов позволит Приморскому краю достичь целей национального проекта «Экология», подчеркнул Буцаев.
Проектно-сметная документация для новых предприятий по обработке отходов будет готова в следующем году, а общая стоимость проектов составит 17,8 миллиарда рублей. Предприятия будут способны перерабатывать 519 тонн отходов в год.
Олег Кожемяко добавил, что на встрече также обсуждали закупку оборудования для сбора, вывоза и размещения отходов, а также строительство мусоросортировочных и перегрузочных станций. Он подчеркнул, что поддержка со стороны РЭО, федерального правительства и финансирование, запланированное в региональном бюджете на 2025 год, существенно улучшат ситуацию обращения с отходами в Приморском крае.