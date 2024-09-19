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Posted 19 сентября, 11:58

Published 19 сентября, 11:58

Modified 19 сентября, 11:58

Updated 19 сентября, 11:58

РЭО: В Приморье планируют построить объекты обращения с ТКО

РЭО: В Приморье планируют построить объекты обращения с ТКО

19 сентября 2024, 11:58
Фото: 1MI
Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев провел рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Основной темой обсуждения стало строительство объектов для обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Приморье.

Буцаев отметил, что в Приморском крае уже реализуется несколько концессионных проектов по созданию инфраструктуры для переработки отходов, передает vostokmedia.com

В сотрудничестве с администрацией края РЭО планирует создать компании для реализации этих проектов. Также обсуждались вопросы изысканий на земельных участках, которые будут профинансированы из регионального бюджета и проведены в сентябре текущего года. Создание новых объектов позволит Приморскому краю достичь целей национального проекта «Экология», подчеркнул Буцаев.

Проектно-сметная документация для новых предприятий по обработке отходов будет готова в следующем году, а общая стоимость проектов составит 17,8 миллиарда рублей. Предприятия будут способны перерабатывать 519 тонн отходов в год.

Олег Кожемяко добавил, что на встрече также обсуждали закупку оборудования для сбора, вывоза и размещения отходов, а также строительство мусоросортировочных и перегрузочных станций. Он подчеркнул, что поддержка со стороны РЭО, федерального правительства и финансирование, запланированное в региональном бюджете на 2025 год, существенно улучшат ситуацию обращения с отходами в Приморском крае.

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