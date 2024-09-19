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Posted 19 сентября, 05:24

Published 19 сентября, 05:24

Modified 19 сентября, 05:26

Updated 19 сентября, 05:26

Рыбак рассказал о снижении рыбного улова в Невьянском районе

Рыбак рассказал о снижении рыбного улова в Невьянском районе

19 сентября 2024, 05:24
Фото: Группа ВКонтакте «Невьянск Он-Лайн | Главное сообщество города»
В Невьянском районе местный житель во время рыбалки поймал щуку на реке Нейва за деревней Таволги.

По словам свердловчанина, день выдался хороший. При этом из-за полетевшей листвы улов становится хуже, рассказали в группе ВКонтакте «Невьянск Он-Лайн | Главное сообщество города».

Напомним, в пруду Режевского района рыбак поймал огромного карпа, который весил более 15 килограммов. При этом у карпа были ранения, которые свердловчанин обработал. Спустя некоторое время мужчина отпустил рыбу обратно в водоем.

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