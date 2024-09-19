Рыбак рассказал о снижении рыбного улова в Невьянском районе

Posted 19 сентября, 05:24
Published 19 сентября, 05:24
Modified 19 сентября, 05:26
Updated 19 сентября, 05:26
По словам свердловчанина, день выдался хороший. При этом из-за полетевшей листвы улов становится хуже, рассказали в группе ВКонтакте «Невьянск Он-Лайн | Главное сообщество города».
Напомним, в пруду Режевского района рыбак поймал огромного карпа, который весил более 15 килограммов. При этом у карпа были ранения, которые свердловчанин обработал. Спустя некоторое время мужчина отпустил рыбу обратно в водоем.