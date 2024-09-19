Снос дома, ремонт теплосетей в Тагиле, отмена концерта Shaman и сломавшийся дневник

Posted 19 сентября, 16:53
Published 19 сентября, 16:53
Modified 19 сентября, 16:55
Updated 19 сентября, 16:55
В Нижнем Тагиле начали разбирать конструкции дома, пострадавшего в результате взрыва бытового газа 1 августа. Выводы о том, что он не пригоден для проживания, ранее сделала специальная комиссия. 17 сентября прошли подготовительные работы, которые позволят обезопасить соседние строения во время сноса.
Делом об издевательствах над школьников в элитном тагильском лицее заинтересовалась Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета. Она обратилась в Следственный комитет с просьбой разобраться в ситуации после обращения тагильчанки. Женщина рассказала, что все ограничилось лишь тем, что школьников-хулиганов пожурили. И теперь руководство лицея пытается замять историю.
Ремонт теплосетей на улице Октябрьской в Нижнем Тагиле подходит к концу. Работы на канализационной системе и водоводах уже завершены. Полностью новая теплотрасса будет готова к 23 сентября. Именно в этот день в городе начнут включать отопление.
Певец Shaman не сможет выступить в Нижнем Тагиле 24 сентября. Организаторы заявили, что концерт будет отменен по «техническим причинам». Поклонники, которые уже купили билеты, смогут сдать их и вернуть свои деньги.
В Свердловской области произошел серьезный сбой в работе электронного дневника. Сервис не работает уже три недели, починить его обещают к 23 сентября. Родители возмущены: ведь можно было отладить работу летом.