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Posted 19 сентября, 16:53

Published 19 сентября, 16:53

Modified 19 сентября, 16:55

Updated 19 сентября, 16:55

Снос дома, ремонт теплосетей в Тагиле, отмена концерта Shaman и сломавшийся дневник

Снос дома, ремонт теплосетей в Тагиле, отмена концерта Shaman и сломавшийся дневник

19 сентября 2024, 16:53
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
В Тагиле приступили к сносу дома на Сибирской. Делом об издевательствах над мальчиком в элитной школе заинтересовалась Мизулина. На Октябрьской заканчивают ремонт теплосетей. Концерта Shaman в Тагиле не будет. В Свердловской области «сломался» электронный дневник. Подводим итоги за 19 сентября.

В Нижнем Тагиле начали разбирать конструкции дома, пострадавшего в результате взрыва бытового газа 1 августа. Выводы о том, что он не пригоден для проживания, ранее сделала специальная комиссия. 17 сентября прошли подготовительные работы, которые позволят обезопасить соседние строения во время сноса.

В Нижнем Тагиле сносят основную часть здания на Сибирской, 81. Видео
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Делом об издевательствах над школьников в элитном тагильском лицее заинтересовалась Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета. Она обратилась в Следственный комитет с просьбой разобраться в ситуации после обращения тагильчанки. Женщина рассказала, что все ограничилось лишь тем, что школьников-хулиганов пожурили. И теперь руководство лицея пытается замять историю.

Екатерина Мизулина заинтересовалась делом об избиении школьника в Нижнем Тагиле
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Ремонт теплосетей на улице Октябрьской в Нижнем Тагиле подходит к концу. Работы на канализационной системе и водоводах уже завершены. Полностью новая теплотрасса будет готова к 23 сентября. Именно в этот день в городе начнут включать отопление.

В Нижнем Тагиле на улице Октябрьской революции заканчивают ремонт теплосетей
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Певец Shaman не сможет выступить в Нижнем Тагиле 24 сентября. Организаторы заявили, что концерт будет отменен по «техническим причинам». Поклонники, которые уже купили билеты, смогут сдать их и вернуть свои деньги.

Певец Shaman не выступит в Нижнем Тагиле по «техническим причинам»
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В Свердловской области произошел серьезный сбой в работе электронного дневника. Сервис не работает уже три недели, починить его обещают к 23 сентября. Родители возмущены: ведь можно было отладить работу летом.

В Свердловской области перестал работать электронный дневник
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