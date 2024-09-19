Снос дома, ремонт теплосетей в Тагиле, отмена концерта Shaman и сломавшийся дневник

Делом об издевательствах над школьников в элитном тагильском лицее заинтересовалась Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета. Она обратилась в Следственный комитет с просьбой разобраться в ситуации после обращения тагильчанки. Женщина рассказала, что все ограничилось лишь тем, что школьников-хулиганов пожурили. И теперь руководство лицея пытается замять историю.