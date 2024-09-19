Стоянка машин на Вагонке в Нижнем Тагиле будет запрещена в октябре

Posted 19 сентября, 06:38
Published 19 сентября, 06:38
Modified 19 сентября, 06:40
Updated 19 сентября, 06:40
Запрет на стоянку в районе Восточного шоссе будет действовать со стороны улицы Свердлова в сторону Орджоникидзе, рассказали в ЦОДД Нижнего Тагила.
Данная мера направлена на то, чтобы исключить автостоянку в треугольнике видимости в районе выезда с ближайшей территории.
Напомним, в Екатеринбурге на нескольких улицах будет введен запрет на автомобильную парковку в целях обеспечения безопасности. Также появятся соответствующие знаки.