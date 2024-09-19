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Posted 19 сентября, 06:38

Published 19 сентября, 06:38

Modified 19 сентября, 06:40

Updated 19 сентября, 06:40

Стоянка машин на Вагонке в Нижнем Тагиле будет запрещена в октябре

Стоянка машин на Вагонке в Нижнем Тагиле будет запрещена в октябре

19 сентября 2024, 06:38
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле будет запрещена транспортная стоянка на Восточном шоссе. Запрет вступит в силу с 10 октября 2024 года.

Запрет на стоянку в районе Восточного шоссе будет действовать со стороны улицы Свердлова в сторону Орджоникидзе, рассказали в ЦОДД Нижнего Тагила.

Данная мера направлена на то, чтобы исключить автостоянку в треугольнике видимости в районе выезда с ближайшей территории.

Напомним, в Екатеринбурге на нескольких улицах будет введен запрет на автомобильную парковку в целях обеспечения безопасности. Также появятся соответствующие знаки.

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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Запрет#Ограничения#Стоянка#Екатеринбург#Автомобили
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