В Березовском простятся с танкистом СВО

Posted 19 сентября, 13:53
Published 19 сентября, 13:53
Modified 19 сентября, 14:00
Updated 19 сентября, 14:00
Танатар уроженец Кыргызстана. В Свердловскую область переехал еще в 1988 году. Образование по специальности технолог он получил в России. С 2005 года работал на комбинате по деревообработке.
В СВО мужчина участвовал с мая 2022 года.
7 сентября 2024 года танкист погиб при выполнении боевого задания. Его атаковали и подожгли вражеские дроны.
Прощание с героем и отпевание состоится 20 сентября в 11 часов утра, сообщил мэр Березовского Евгений Писцов.
Ранее в Нижнем Тагиле простились с бойцом СВО Павлом Кокушкиным.