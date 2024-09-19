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Posted 19 сентября, 13:53

Published 19 сентября, 13:53

Modified 19 сентября, 14:00

Updated 19 сентября, 14:00

Фото: личная страница Вконтакте мэра Березовского Евгения Писцова

В Березовском простятся с танкистом СВО

19 сентября 2024, 13:53
Фото: личная страница Вконтакте мэра Березовского Евгения Писцова
В Березовском простятся с участником СВО. Танкист погиб из-за атаки БПЛА.

Танатар уроженец Кыргызстана. В Свердловскую область переехал еще в 1988 году. Образование по специальности технолог он получил в России. С 2005 года работал на комбинате по деревообработке.

В СВО мужчина участвовал с мая 2022 года.

7 сентября 2024 года танкист погиб при выполнении боевого задания. Его атаковали и подожгли вражеские дроны.

Прощание с героем и отпевание состоится 20 сентября в 11 часов утра, сообщил мэр Березовского Евгений Писцов.

Ранее в Нижнем Тагиле простились с бойцом СВО Павлом Кокушкиным.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Екатеринбург#Боец#Погиб#Боец СВО
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