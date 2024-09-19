В Екатеринбурге прокуратура запросила 11 лет тюрьмы директора института УрФУ

Posted 19 сентября, 11:59
Published 19 сентября, 11:59
Modified 19 сентября, 12:01
Updated 19 сентября, 12:01
Помимо 11-летнего срока, прокурор попросил суд назначить Шурманову штраф в размере 2 млн рублей, пишет URA.RU.
Напомним, что Шурманова задержали в июне 2022 года. Ему вменяют два эпизода мошенничества, связанных со спортивными мероприятиями. Всего, по версии следствия, он смог незаконным образом получить около 15,5 млн рублей.
18 сентября стало известно о задержании мэра Артемовского Константина Трофимова. Его обвиняют в получении взятки.