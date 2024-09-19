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Posted 19 сентября, 11:59

Published 19 сентября, 11:59

Modified 19 сентября, 12:01

Updated 19 сентября, 12:01

В Екатеринбурге прокуратура запросила 11 лет тюрьмы директора института УрФУ

В Екатеринбурге прокуратура запросила 11 лет тюрьмы директора института УрФУ

19 сентября 2024, 11:59
Фото: 1MI
В Екатеринбурге прокуратура запросила 11 лет тюрьмы для экс-директора института физической культуры УрФУ Евгению Шурманову. Его подозревают в мошенничестве.

Помимо 11-летнего срока, прокурор попросил суд назначить Шурманову штраф в размере 2 млн рублей, пишет URA.RU.

Напомним, что Шурманова задержали в июне 2022 года. Ему вменяют два эпизода мошенничества, связанных со спортивными мероприятиями. Всего, по версии следствия, он смог незаконным образом получить около 15,5 млн рублей.

18 сентября стало известно о задержании мэра Артемовского Константина Трофимова. Его обвиняют в получении взятки.

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