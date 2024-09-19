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Posted 19 сентября, 09:15

Published 19 сентября, 09:15

Modified 19 сентября, 09:17

Updated 19 сентября, 09:17

В Екатеринбурге в туалете школы №300 прогремел выстрел

В Екатеринбурге шестиклассник принес в школу пистолет

19 сентября 2024, 09:15
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге в туалете школы №300 прогремел выстрел

В Екатеринбурге мальчик принес в школу пистолет и выстрелил в туалете.

Происшествие случилось 18 сентября в школе №300 города Екатеринбург.

Ученик 6-го класса принес пневматический пистолет. Мальчик выстрелил в туалете в воздух. Оружие было не заряжено. Никто не пострадал.

Выяснилось, что оружие ребенку подарил отчим.

После этого случая маму мальчика оштрафовали за ненадлежащее воспитание, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД РФ.

Ранее житель Свердловской области разнес дорожную камеру и произвел выстрел.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Дети#Школа#Оружие#Стрельба#Екатеринбург#Инцидент
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