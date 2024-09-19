В Екатеринбурге шестиклассник принес в школу пистолет

Posted 19 сентября, 09:15
Published 19 сентября, 09:15
Modified 19 сентября, 09:17
Updated 19 сентября, 09:17
Происшествие случилось 18 сентября в школе №300 города Екатеринбург.
Ученик 6-го класса принес пневматический пистолет. Мальчик выстрелил в туалете в воздух. Оружие было не заряжено. Никто не пострадал.
Выяснилось, что оружие ребенку подарил отчим.
После этого случая маму мальчика оштрафовали за ненадлежащее воспитание, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД РФ.
Ранее житель Свердловской области разнес дорожную камеру и произвел выстрел.