В Екатеринбурге ужесточат сроки по сносу нелегальных киосков

Posted 19 сентября, 06:34
Published 19 сентября, 06:34
Modified 19 сентября, 06:36
Updated 19 сентября, 06:36
На момент публикации владельцам киосков, которые установлены нелегально, дают на снос 5 суток. В департаменте потребительского рынка предложили уменьшить данный срок до суток, пишет 66.ru.
Помимо сокращения сроков о сносе, администрация хочет добавить еще один пункт — не указывать время принудительного сноса, чтобы владельцы не заставляли машинами территорию, прилегающую к объекту.
Новому документу еще предстоит пройти несколько стадий одобрения. Сначала в профильной комиссии, потом у депутатов Гордумы.
31 июля стало известно, что за первое полугодие 2024 года в Екатеринбурге снесли 138 незаконно поставленных киосков, причем только 60 объектов убрали сами владельцы.