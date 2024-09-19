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Posted 19 сентября, 06:34

Published 19 сентября, 06:34

Modified 19 сентября, 06:36

Updated 19 сентября, 06:36

В Екатеринбурге ужесточат сроки по сносу нелегальных киосков

В Екатеринбурге ужесточат сроки по сносу нелегальных киосков

19 сентября 2024, 06:34
Фото: 1MI
В Екатеринбурге уменьшат срок добровольного сноса нелегальных киосков до суток.

На момент публикации владельцам киосков, которые установлены нелегально, дают на снос 5 суток. В департаменте потребительского рынка предложили уменьшить данный срок до суток, пишет 66.ru.

Помимо сокращения сроков о сносе, администрация хочет добавить еще один пункт — не указывать время принудительного сноса, чтобы владельцы не заставляли машинами территорию, прилегающую к объекту.

Новому документу еще предстоит пройти несколько стадий одобрения. Сначала в профильной комиссии, потом у депутатов Гордумы.

31 июля стало известно, что за первое полугодие 2024 года в Екатеринбурге снесли 138 незаконно поставленных киосков, причем только 60 объектов убрали сами владельцы.

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