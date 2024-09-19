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Posted 19 сентября, 14:49

Published 19 сентября, 14:49

Modified 19 сентября, 14:51

Updated 19 сентября, 14:51

В Екатеринбурге вырастут цены на автомобили

В Екатеринбурге вырастут цены на автомобили

19 сентября 2024, 14:49
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге и всей Свердловской области вырастут цены на автомобили из-за повышения утильсбора 1 октября. Перед повышением цен количество желающих купить авто заметно выросло.

Е1 пишет, что в августе и сентябре самыми популярными маркам авто оказались относительно недорогие отечественные Lada и Москвич, рассказали Е1 в Pango Cars.

Китайские авто стоят на вторых местах по продажам, сказали в «Авито Авто».

Напомним, что средняя стоимость автомобилей с 1 октября вырастет на 15%. Утильсбор для авто с двигателем от 1 до 2 л составит около 300 тысяч рублей. Для моторов от 2 до 3 на 700 тысяч.

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#Вадим Бредников#Общество#Цены#Свердловская область#Рост цен#Машины#Екатеринбург#Автомобили
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