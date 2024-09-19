В Екатеринбурге вырастут цены на автомобили

Posted 19 сентября, 14:49
Published 19 сентября, 14:49
Modified 19 сентября, 14:51
Updated 19 сентября, 14:51
Е1 пишет, что в августе и сентябре самыми популярными маркам авто оказались относительно недорогие отечественные Lada и Москвич, рассказали Е1 в Pango Cars.
Китайские авто стоят на вторых местах по продажам, сказали в «Авито Авто».
Напомним, что средняя стоимость автомобилей с 1 октября вырастет на 15%. Утильсбор для авто с двигателем от 1 до 2 л составит около 300 тысяч рублей. Для моторов от 2 до 3 на 700 тысяч.