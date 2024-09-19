В Екатеринбурге закрылся огромный гипермаркет

Posted 19 сентября, 07:30
Published 19 сентября, 07:30
Modified 19 сентября, 07:32
Updated 19 сентября, 07:32
В столице Урала в июле этого года закрылся сетевой магазин на пр. Космонавтов, 104.
Местные жители предполагали, что в здании затеяли ремонт. Однако вскоре покупатели гипермаркета увидели, что с фасада сняли вывеску и забеспокоились.
Представители торговой сети рассказали изданию E1.RU, что магазин закрылся насовсем. Причиной стало его экономическое несоответствие планам по выручке.
Кто займет новое здание пока неизвестно.
Ранее в Карпинске цех по производству роллов закрыли после проверки.