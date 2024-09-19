В Екатеринбурге закрылся огромный гипермаркет

В Екатеринбурге больше не будет работать «Магнит», который находился на Эльмаше.

В столице Урала в июле этого года закрылся сетевой магазин на пр. Космонавтов, 104. Местные жители предполагали, что в здании затеяли ремонт. Однако вскоре покупатели гипермаркета увидели, что с фасада сняли вывеску и забеспокоились. Представители торговой сети рассказали изданию E1.RU, что магазин закрылся насовсем. Причиной стало его экономическое несоответствие планам по выручке. Кто займет новое здание пока неизвестно. Ранее в Карпинске цех по производству роллов закрыли после проверки. В Екатеринбурге закрыли скандально известный бар Узнать подробнее