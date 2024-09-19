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Posted 19 сентября, 07:30

Published 19 сентября, 07:30

Modified 19 сентября, 07:32

Updated 19 сентября, 07:32

В Екатеринбурге закрылся огромный гипермаркет

В Екатеринбурге закрылся огромный гипермаркет

19 сентября 2024, 07:30
Фото: 1MI
В Екатеринбурге больше не будет работать «Магнит», который находился на Эльмаше.

В столице Урала в июле этого года закрылся сетевой магазин на пр. Космонавтов, 104.

Местные жители предполагали, что в здании затеяли ремонт. Однако вскоре покупатели гипермаркета увидели, что с фасада сняли вывеску и забеспокоились.

Представители торговой сети рассказали изданию E1.RU, что магазин закрылся насовсем. Причиной стало его экономическое несоответствие планам по выручке.

Кто займет новое здание пока неизвестно.

Ранее в Карпинске цех по производству роллов закрыли после проверки.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Магазин#Закрытие#Магнит#Екатеринбург
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