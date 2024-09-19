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Posted 19 сентября, 07:31

Published 19 сентября, 07:31

Modified 19 сентября, 07:33

Updated 19 сентября, 07:33

В Качканаре суд взыскал с мамы мальчика 100 тысяч рублей за устроенную драку

В Качканаре суд взыскал с мамы мальчика 100 тысяч рублей за устроенную драку

19 сентября 2024, 07:31
Фото: Изображение Midjourney
В Качканаре суд взыскал с мамы мальчика и школы 100 тысяч рублей за избиение девочки в школе. Конфликт произошел из-за двойки.

Суд взыскал по 52 тысячи с мамы обидчика и со школы, в которой произошла драка, сообщают в пресс-службе Свердловского областного суда.

Инцидент произошел в декабре 2023 года: пострадавшая девочка сказала своему однокласснику, что раз тот ушел с урока, то учитель поставил ему двойку. Шестиклассника такой расклад событий не устроил, и он начал конфликт с девочкой, сначала в гардеробе, потом на улице.

На территории школы ученик повалил одноклассницу в снег и стал бить ее по лицу, а потом пинать. Из-за полученных травм школьница провела на больничном 3 недели, получила помимо физических травм — моральные.

Мама пострадавшей подала в суд на родителей обидчика. Суд решил привлечь к делу и школу, так как драка произошла на их территории. После решения в пользу пострадавшей ответчик решил оспорить его, сославшись на то, что девочка сама начала конфликт, но суд ей отказал.

Напомним, что под Верхней Пышмой арестовали подростка на 30 суток за избиение 12-летней девочки.

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