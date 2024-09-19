В Качканаре суд взыскал с мамы мальчика 100 тысяч рублей за устроенную драку

Инцидент произошел в декабре 2023 года: пострадавшая девочка сказала своему однокласснику, что раз тот ушел с урока, то учитель поставил ему двойку. Шестиклассника такой расклад событий не устроил, и он начал конфликт с девочкой, сначала в гардеробе, потом на улице.