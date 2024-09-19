В мэрии Екатеринбурга рассказали, что частные перевозчики не будут получать прибыль

Posted 19 сентября, 11:53
Published 19 сентября, 11:53
Modified 19 сентября, 11:55
Updated 19 сентября, 11:55
ЕАН поговорил с одним из перевозчиков, тот рассказал, что в проекте контракта нет пункта о получении прибыли. Он также отметил, что такая работа для коммерческого предприятия не имеет смысла. В мэрии ему дать ответ затруднились.
Однако журналистам удалось поговорить с представителем администрации по вопросам транспорта. Он рассказал, что перевозчикам будут оплачивать все их расходы, а их список достаточно внушительный. А оплата за выполненное задание будет перечисляться в течение 7 дней после подписания акта приема выполненных работ.
Напомним, что транспортную реформу объявили еще в феврале 2024 года. Суть реформы в том, чтобы платить перевозчикам за пройденные километры, а выручку с билетов класть в городской бюджет. Это поможет более эффективно распределять средства, обновить парк, сократить интервалы и время работы транспорта.