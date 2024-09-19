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Posted 19 сентября, 11:53

Published 19 сентября, 11:53

Modified 19 сентября, 11:55

Updated 19 сентября, 11:55

В мэрии Екатеринбурга рассказали, что частные перевозчики не будут получать прибыль

В мэрии Екатеринбурга рассказали, что частные перевозчики не будут получать прибыль

19 сентября 2024, 11:53
Фото: Изображение Midjourney
В мэрии Екатеринбурга рассказали, что после перехода на брутто-контракты, частные перевозчики не будут получать прибыль.

ЕАН поговорил с одним из перевозчиков, тот рассказал, что в проекте контракта нет пункта о получении прибыли. Он также отметил, что такая работа для коммерческого предприятия не имеет смысла. В мэрии ему дать ответ затруднились.

Однако журналистам удалось поговорить с представителем администрации по вопросам транспорта. Он рассказал, что перевозчикам будут оплачивать все их расходы, а их список достаточно внушительный. А оплата за выполненное задание будет перечисляться в течение 7 дней после подписания акта приема выполненных работ.

Напомним, что транспортную реформу объявили еще в феврале 2024 года. Суть реформы в том, чтобы платить перевозчикам за пройденные километры, а выручку с билетов класть в городской бюджет. Это поможет более эффективно распределять средства, обновить парк, сократить интервалы и время работы транспорта.

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#Вадим Бредников#Общество#Транспорт#Бизнес#Свердловская область#Перевозчик#Реформа#Общественный транспорт#Выручка#Городской транспорт#Екатеринбург
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