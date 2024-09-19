В мэрии Екатеринбурга рассказали, что частные перевозчики не будут получать прибыль

Напомним, что транспортную реформу объявили еще в феврале 2024 года. Суть реформы в том, чтобы платить перевозчикам за пройденные километры, а выручку с билетов класть в городской бюджет. Это поможет более эффективно распределять средства, обновить парк, сократить интервалы и время работы транспорта.