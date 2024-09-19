В музей Верхней Пышмы привезут подводную лодку «Нептун»

Posted 19 сентября, 15:35
Published 19 сентября, 15:35
Modified 19 сентября, 15:37
Updated 19 сентября, 15:37
Эта подлодка построена в единственном экземпляре, а в 2012 году ее признали историческим наследием, поэтому не стали утилизировать. 23 сентября «Нептун» должен будет прибыть в Верхнюю Пышму, где его установят на временные держатели, рассказали в пресс-службе организации.
Интересный факт, что это не совсем обычная подводная лодка, а туристическая, она могла вместить себя до 40 пассажиров. Какое-то время подводный корабль работал на островах Антигуа, однако из-за финансовых проблем ее забросили. И только спустя 5 лет ее вернули в Россию.
Напомним, что недавно музей Верхней Пышмы пополнился еще один кораблем, но уже космическим.