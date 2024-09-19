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Posted 19 сентября, 15:35

Published 19 сентября, 15:35

Modified 19 сентября, 15:37

Updated 19 сентября, 15:37

В музей Верхней Пышмы привезут подводную лодку «Нептун»

В музей Верхней Пышмы привезут подводную лодку «Нептун»

19 сентября 2024, 15:35
Фото: Музейный комплекс УГМК
Коллекция музея в Верхней Пышме пополнится построенной в 90-х подводной лодкой «Нептун».

Эта подлодка построена в единственном экземпляре, а в 2012 году ее признали историческим наследием, поэтому не стали утилизировать. 23 сентября «Нептун» должен будет прибыть в Верхнюю Пышму, где его установят на временные держатели, рассказали в пресс-службе организации.

Интересный факт, что это не совсем обычная подводная лодка, а туристическая, она могла вместить себя до 40 пассажиров. Какое-то время подводный корабль работал на островах Антигуа, однако из-за финансовых проблем ее забросили. И только спустя 5 лет ее вернули в Россию.

Напомним, что недавно музей Верхней Пышмы пополнился еще один кораблем, но уже космическим.

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