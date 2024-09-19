В музей Верхней Пышмы привезут подводную лодку «Нептун»

Интересный факт, что это не совсем обычная подводная лодка, а туристическая, она могла вместить себя до 40 пассажиров. Какое-то время подводный корабль работал на островах Антигуа, однако из-за финансовых проблем ее забросили. И только спустя 5 лет ее вернули в Россию.