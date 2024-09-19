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Posted 19 сентября, 13:03

Published 19 сентября, 13:03

Modified 19 сентября, 13:05

Updated 19 сентября, 13:05

В Нижнем Тагиле начался демонтаж основных элементов взорвавшегося дома

В Нижнем Тагиле сносят основную часть здания на Сибирской, 81. Видео

19 сентября 2024, 13:03
Фото: tagilcity.ru.

В Нижнем Тагиле начался демонтаж основных элементов взорвавшегося дома

Сюжет
Жилой дом взорвался в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле сносят основную часть здания на Сибирской, 81.

Специальная техника, с помощью которой будут вести разбор взорвавшегося дома, уже на месте. Дом разберут по всей высоте железобетонного каркаса.

Специалисты уже смонтировали и настроили оборудование для качественной и безопасной работы.

В настоящее время рабочие выполняют демонтаж основных элементов здания. Об этом глава города, Владислав Пинаев, сообщил на своей странице в социальной сети Вконтакте.

Ранее озвучили новую причину взрыва дома в Нижнем Тагиле.

В Нижнем Тагиле начали снос дома на Сибирской, 81. Видео
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#ЧП#Снос#Екатеринбург#Снос дома#Жилой дом взорвался в Нижнем Тагиле
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