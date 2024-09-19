В Нижнем Тагиле сносят основную часть здания на Сибирской, 81. Видео

Posted 19 сентября, 13:03
Published 19 сентября, 13:03
Modified 19 сентября, 13:05
Updated 19 сентября, 13:05
Специальная техника, с помощью которой будут вести разбор взорвавшегося дома, уже на месте. Дом разберут по всей высоте железобетонного каркаса.
Специалисты уже смонтировали и настроили оборудование для качественной и безопасной работы.
В настоящее время рабочие выполняют демонтаж основных элементов здания. Об этом глава города, Владислав Пинаев, сообщил на своей странице в социальной сети Вконтакте.