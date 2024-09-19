В Нижнем Тагиле временно перекроют движение на улице Коминтерна

Posted 19 сентября, 05:35
Published 19 сентября, 05:35
Modified 19 сентября, 05:37
Updated 19 сентября, 05:37
В Нижнем Тагиле с 19 по 23 сентября перекроют дорогу на улице Коминтерна до улицы Чайковского.
Данные ограничения вводятся на время проведения аварийно — ремонтных работ на теплотрассе. Движение на данном участке восстановят после окончания работ, сообщает НТ МУП «Горэнерго».
Водителям необходимо учитывать ограничения при выборе маршрута.
Напомним, в Нижнем Тагиле стартовал ремонт улицы Сибирская.