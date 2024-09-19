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Posted 19 сентября, 05:35

Published 19 сентября, 05:35

Modified 19 сентября, 05:37

Updated 19 сентября, 05:37

В Нижнем Тагиле временно перекроют движение на улице Коминтерна

В Нижнем Тагиле временно перекроют движение на улице Коминтерна

19 сентября 2024, 05:35
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле временно перекроют движение транспорта на улице Коминтерна. Ограничения связаны с ремонтными работами.

В Нижнем Тагиле с 19 по 23 сентября перекроют дорогу на улице Коминтерна до улицы Чайковского.

Данные ограничения вводятся на время проведения аварийно — ремонтных работ на теплотрассе. Движение на данном участке восстановят после окончания работ, сообщает НТ МУП «Горэнерго».

Водителям необходимо учитывать ограничения при выборе маршрута.

Напомним, в Нижнем Тагиле стартовал ремонт улицы Сибирская.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дорога#Ограничение движения#Екатеринбург
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