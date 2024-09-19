В Первоуральске закрыли 2 школы и детский сад из-за менингита

Posted 19 сентября, 12:19
Published 19 сентября, 12:19
Modified 19 сентября, 12:21
Updated 19 сентября, 12:21
В Первоуральске несколько детей заболели менингитом.
В связи с этим на карантин отправили учеников школы №11, лицея №21 и воспитанников детсада №32.
В школе №11 класс, в котором обнаружено опасное заболевание, закрыли до 9 октября. Школьников перевели на дистанционное обучение. А тех, у кого плохое самочувствие, попросили показать доктору. Об этом сообщает «Инцидент Первоуральск».
Напомним, в Екатеринбурге закрыли пять школ на карантин из-за пневмонии.