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Posted 19 сентября, 12:19

Published 19 сентября, 12:19

Modified 19 сентября, 12:21

Updated 19 сентября, 12:21

В Первоуральске закрыли 2 школы и детский сад из-за менингита

В Первоуральске закрыли 2 школы и детский сад из-за менингита

19 сентября 2024, 12:19
Фото: 1MI
В Первоуральске из-за вспышки менингита на домашнее обучение перевели учеников 2-х школ. На карантин закрыли детский сад.

В Первоуральске несколько детей заболели менингитом.

В связи с этим на карантин отправили учеников школы №11, лицея №21 и воспитанников детсада №32.

В школе №11 класс, в котором обнаружено опасное заболевание, закрыли до 9 октября. Школьников перевели на дистанционное обучение. А тех, у кого плохое самочувствие, попросили показать доктору. Об этом сообщает «Инцидент Первоуральск».

Напомним, в Екатеринбурге закрыли пять школ на карантин из-за пневмонии.

Школу в Екатеринбурге отправили на карантин из-за пневмонии
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#Екатерина Смирнова#Общество#Первоуральск#Заболеваемость#Карантин#Заболевшие#Екатеринбург
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