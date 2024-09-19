В РФ планируют запустить аналог Starlink Илона Маска

Posted 19 сентября, 09:59
Published 19 сентября, 09:59
Modified 19 сентября, 10:01
Updated 19 сентября, 10:01
Проект российского спутникового интернета разрабатывает компания «Бюро 1440», принадлежащая холдингу предпринимателя Алишера Усманова. На его создание нужно более 440 миллиардов рублей. 116 миллиардов от этой суммы выдаст государство, пишут «Новые известия».
Сейчас в РФ действуют технологии спутникового интернета серии «Экспресс» и «Ямал». Так как спутники геостационарные, они висят на дистанции, которая превышает 35 тысяч километров. Также у этих спутников есть разделение между разными интернет-провайдерами, в связи с чего у них есть свои зоны покрытия.
Новый проект, находящийся в стадии разработки, имеет больше всего сходств со Starlink, так как спутник проектируют по аналогичному способу. В 2023 году в России проверили несколько первых испытательных спутников, а летом 2024 года закончилось тестирование, включавшее в себя лазерную передачу данных между спутниками. В настоящий момент от двух существующих систем — Starlink и OneWeb — «Бюро 1440» отстает на четыре года.
Воплощение в жизнь российских космических проектов нередко осложняется нехваткой денежных средств. Так, например, бюджет NASA в 2024 году больше бюджета Роскосмоса более, чем в восемь раз. По мнению специалиста компании Dauria Aerospace Виталия Егорова, заявленная цена данного проекта вполне конкурентноспособна. Разработка «Бюро 1440» больше схожа с проектом OneWeb.
При этом специалист отметил, что риски могут возникнуть на этапе разработки финального продукта. Спутники связи должны быть новыми, а такого опыта в РФ нет, так как помимо разработки необходимо обеспечить его серийное производство, что довольно непросто. Образцы спутников могли сделать на зарубежной компонентной базе, которая поставлялась до санкций. Введенный санкции против РФ создают значительную угрозу реализации проекта.
Напомним, в 2024 году в Свердловской области в 46 населенных пунктах появились сотовая связь и интернет.