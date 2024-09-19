В РФ планируют запустить аналог Starlink Илона Маска

Новый проект, находящийся в стадии разработки, имеет больше всего сходств со Starlink, так как спутник проектируют по аналогичному способу. В 2023 году в России проверили несколько первых испытательных спутников, а летом 2024 года закончилось тестирование, включавшее в себя лазерную передачу данных между спутниками. В настоящий момент от двух существующих систем — Starlink и OneWeb — «Бюро 1440» отстает на четыре года.