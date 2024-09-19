В Роспотребнадзоре назвали настоящую причину инфекционной вспышки в Первоуральске

На самом деле речь идет о вспышке энтеровирусной инфекции, которая протекает в схожей форме. Во всех образовательных учреждениях проведена санитарная обработка. Учащиеся, которые не переведены на карантин, по утрам проходят через «фильтры» с измерением температуры.