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Posted 19 сентября, 16:23

Published 19 сентября, 16:23

Modified 19 сентября, 16:25

Updated 19 сентября, 16:25

В Роспотребнадзоре опровергли, что дети из Первоуральска заболели менингитом

В Роспотребнадзоре назвали настоящую причину инфекционной вспышки в Первоуральске

19 сентября 2024, 16:23
Фото: Изображение Midjourney

В Роспотребнадзоре опровергли, что дети из Первоуральска заболели менингитом

Школьники и дошкольники Первоуральска, у которых подозревали менингит, на самом деле заболели другой инфекцией.

В Первоуральске на карантин закрыты 11 классов из разных школ, а также группа детсада. Изначально медики подозревали вспышку серозного менингита, однако в Роспотребнадзоре эту информацию опровергли, пишет «Инцидент Екатеринбург».

На самом деле речь идет о вспышке энтеровирусной инфекции, которая протекает в схожей форме. Во всех образовательных учреждениях проведена санитарная обработка. Учащиеся, которые не переведены на карантин, по утрам проходят через «фильтры» с измерением температуры.

Ранее в Екатеринбурге в ряде школ была зафиксирована вспышка пневмонии.

В Екатеринбурге закрыли пять школ на карантин из-за пневмонии
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#Лидия Шиманаева#Общество#Первоуральск#Здоровье#Роспотребнадзор#Инфекция#Менингит#Карантин#Вспышка#Екатеринбург
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