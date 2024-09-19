В Роспотребнадзоре назвали настоящую причину инфекционной вспышки в Первоуральске

Posted 19 сентября, 16:23
Published 19 сентября, 16:23
Modified 19 сентября, 16:25
Updated 19 сентября, 16:25
В Первоуральске на карантин закрыты 11 классов из разных школ, а также группа детсада. Изначально медики подозревали вспышку серозного менингита, однако в Роспотребнадзоре эту информацию опровергли, пишет «Инцидент Екатеринбург».
На самом деле речь идет о вспышке энтеровирусной инфекции, которая протекает в схожей форме. Во всех образовательных учреждениях проведена санитарная обработка. Учащиеся, которые не переведены на карантин, по утрам проходят через «фильтры» с измерением температуры.
Ранее в Екатеринбурге в ряде школ была зафиксирована вспышка пневмонии.