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Posted 19 сентября, 13:59

Published 19 сентября, 13:59

Modified 19 сентября, 14:01

Updated 19 сентября, 14:01

В Серове владельцы незаконного детского лагеря получили штраф

В Серове владельцы незаконного детского лагеря получили штраф

19 сентября 2024, 13:59
Фото: Изображение Midjourney
В Серове организация оштрафована на 500 тысяч рублей за незаконную организацию летнего отдыха детей.

ООО «Контраст» занималась организацией летнего отдыха детей в городе Серове.

Однако фирма работала с нарушениями: не внесла сведения в реестр организаций отдыха детей, не уведомила пожарную и санэпидслужбы.

ООО «Контраст» проводило шестидневные смены для детей с дневным пребыванием. Кормили ребят в городском кафе. Стоимость смены составляла 5500 рублей.

Прокуратура возбудила административное дело и направила его в суд. По решению суда организация заплатит штраф 500 тысяч рублей. Приговор может быть обжалован.

Ранее банк в Первоуральске оплатил 100 тысяч штрафа за навязчивые звонки клиентке.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Суд#Штраф#Серов#Екатеринбург#Инцидент
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