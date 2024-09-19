В Серове владельцы незаконного детского лагеря получили штраф

Posted 19 сентября, 13:59
Published 19 сентября, 13:59
Modified 19 сентября, 14:01
Updated 19 сентября, 14:01
ООО «Контраст» занималась организацией летнего отдыха детей в городе Серове.
Однако фирма работала с нарушениями: не внесла сведения в реестр организаций отдыха детей, не уведомила пожарную и санэпидслужбы.
ООО «Контраст» проводило шестидневные смены для детей с дневным пребыванием. Кормили ребят в городском кафе. Стоимость смены составляла 5500 рублей.
Прокуратура возбудила административное дело и направила его в суд. По решению суда организация заплатит штраф 500 тысяч рублей. Приговор может быть обжалован.
Ранее банк в Первоуральске оплатил 100 тысяч штрафа за навязчивые звонки клиентке.