В школах Екатеринбурга отменили массовые мероприятия из-за вспышки пневмонии

Posted 19 сентября, 10:39
Published 19 сентября, 10:39
Modified 19 сентября, 10:41
Updated 19 сентября, 10:41
Отменить мероприятия в учебных учреждениях порекомендовали в Роспотребнадзоре, рассказали в пресс-службе областного ведомства.
Также в школах необходимо отправить на изоляцию детей, у которых есть симптомы ОРВИ, проводить дезинфекцию и не нарушать воздушно-тепловой режим, а также усилить фильтры в утренний период учебного дня.
Напомним, в сентябре 2024 года в Екатеринбурге случаи инфекции были обнаружены в 47 классах из пяти школ Академа.