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Posted 19 сентября, 10:39

Published 19 сентября, 10:39

Modified 19 сентября, 10:41

Updated 19 сентября, 10:41

В школах Екатеринбурга отменили массовые мероприятия из-за вспышки пневмонии

В школах Екатеринбурга отменили массовые мероприятия из-за вспышки пневмонии

19 сентября 2024, 10:39
Фото: Изображение Midjourney.
В школах Екатеринбурга было решено отменить все массовые мероприятия в связи со вспышкой пневмонии, которую обнаружили в нескольких десятках классов в Академическом районе.

Отменить мероприятия в учебных учреждениях порекомендовали в Роспотребнадзоре, рассказали в пресс-службе областного ведомства.

Также в школах необходимо отправить на изоляцию детей, у которых есть симптомы ОРВИ, проводить дезинфекцию и не нарушать воздушно-тепловой режим, а также усилить фильтры в утренний период учебного дня.

Напомним, в сентябре 2024 года в Екатеринбурге случаи инфекции были обнаружены в 47 классах из пяти школ Академа.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Роспотребнадзор#ОРВИ#Школы#Пневмония#Дезинфекция#Отмена#Мероприятия#Екатеринбург
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