В Свердловской области на Пермском тракте из-за ремонта ввели ограничения

Posted 19 сентября, 13:59
Published 19 сентября, 13:59
Modified 19 сентября, 14:01
Updated 19 сентября, 14:01
В ГАИ изменили порядок выезда и выезда из Первоуральска на Пермский тракт. Такое решение связано с ремонтом дороги. Реверсивное движение может вызвать пробки, сообщают в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.
Инспектора просят водителей быть крайне бридетельными, не нарушать правила дорожного движения и по возможности выбирать пути объезда.
Напомним, в Нижнем Тагиле на две недели закрыли движение по улице Черных.