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Posted 19 сентября, 13:59

Published 19 сентября, 13:59

Modified 19 сентября, 14:01

Updated 19 сентября, 14:01

В Свердловской области на Пермском тракте из-за ремонта ввели ограничения

В Свердловской области на Пермском тракте из-за ремонта ввели ограничения

19 сентября 2024, 13:59
Фото: 1MI
В Свердловской области ввели реверсивное движение на Пермском тракте из-за ремонта. Ограничения будут действовать до 1 октября.

В ГАИ изменили порядок выезда и выезда из Первоуральска на Пермский тракт. Такое решение связано с ремонтом дороги. Реверсивное движение может вызвать пробки, сообщают в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

Инспектора просят водителей быть крайне бридетельными, не нарушать правила дорожного движения и по возможности выбирать пути объезда.

Напомним, в Нижнем Тагиле на две недели закрыли движение по улице Черных.

Две многокилометровые пробки образовались на Пермском тракте из-за дорожных работ
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