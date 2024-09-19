В Свердловской области наградили лучших школьников и их учителей

Posted 19 сентября, 07:58
Published 19 сентября, 07:58
Modified 19 сентября, 08:00
Updated 19 сентября, 08:00
К губернаторской награде представлены 193 ученика и 103 педагога, сообщают в департаменте информационной политики региона.
Награждение проводил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Сумма премии составляет от 30 до 100 тысяч рублей. Ее выдают за выдающиеся достижения в разных сферах учебы и за победы в олимпиадах.
Размер премии для педагогов точно такой же, как и для их победивших учеников. Отметим, что награды учителя стали получать вместе со своими учениками в 2022 году.
Напомним, что работники из Краснотурьинского мусоросортировочного завода выиграли на конкурсе профмастерства. Данный конкурс направлен на повышение престижа профессий, участвующих в процессе сбора ТКО. Работа таких специалистов не заметна, но крайне важна для страны.