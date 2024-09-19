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Posted 19 сентября, 07:58

Published 19 сентября, 07:58

Modified 19 сентября, 08:00

Updated 19 сентября, 08:00

В Свердловской области наградили лучших школьников и их учителей

В Свердловской области наградили лучших школьников и их учителей

19 сентября 2024, 07:58
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
В Свердловской области за достижения в учебе школьников и их учителей, за достижения в учебе, наградили специальной премией губернатора.

К губернаторской награде представлены 193 ученика и 103 педагога, сообщают в департаменте информационной политики региона.

Награждение проводил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Сумма премии составляет от 30 до 100 тысяч рублей. Ее выдают за выдающиеся достижения в разных сферах учебы и за победы в олимпиадах.

Размер премии для педагогов точно такой же, как и для их победивших учеников. Отметим, что награды учителя стали получать вместе со своими учениками в 2022 году.

Напомним, что работники из Краснотурьинского мусоросортировочного завода выиграли на конкурсе профмастерства. Данный конкурс направлен на повышение престижа профессий, участвующих в процессе сбора ТКО. Работа таких специалистов не заметна, но крайне важна для страны.

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