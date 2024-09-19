В Свердловской области ожидаются дожди и похолодание

Posted 19 сентября, 05:50
Published 19 сентября, 05:50
Modified 19 сентября, 05:52
Updated 19 сентября, 05:52
Из-за циклона на севере и западе региона начнется похолодание. А на востоке и юго-востоке останется тепло, рассказал специалист в своем Telegram-канале.
Так, 19 сентября на территории региона возможно потепление до +24 градусов. В уральской столице будет облачно с прояснениями, а также вероятен небольшой дождь.
Напомним, 21 сентября 2024 года в Свердловской области синоптики спрогнозировали выпадение первого снега.