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Posted 19 сентября, 05:50

Published 19 сентября, 05:50

Modified 19 сентября, 05:52

Updated 19 сентября, 05:52

В Свердловской области ожидаются дожди и похолодание

В Свердловской области ожидаются дожди и похолодание

19 сентября 2024, 05:50
Фото: Изображение Midjourney
Синоптик Алексей Пулин рассказал о холодном атмосферном фронте с западной части, который ожидается в Свердловской области 20 сентября 2024 года.

Из-за циклона на севере и западе региона начнется похолодание. А на востоке и юго-востоке останется тепло, рассказал специалист в своем Telegram-канале.

Так, 19 сентября на территории региона возможно потепление до +24 градусов. В уральской столице будет облачно с прояснениями, а также вероятен небольшой дождь.

Напомним, 21 сентября 2024 года в Свердловской области синоптики спрогнозировали выпадение первого снега.

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