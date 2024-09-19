В Свердловской области перестал работать электронный дневник

Posted 19 сентября, 08:32
Published 19 сентября, 08:32
Modified 19 сентября, 08:34
Updated 19 сентября, 08:34
Е1 сообщает, что электронный сервис не работает уже три недели. На самой площадке пообещали решить все проблемы до 23 сентября.
Родители рассказывают, что проблемы у сервиса наблюдаются постоянно в первой четверти. Мама одного из школьников задается вопросом о том, почему нельзя все сделать летом.
В департаменте информационной политики Свердловской области рассказали, что в первые три недели сентября вносят расписание, поэтому не вся информация может корректно отображаться.
Напомним, что в Екатеринбурге учителям запретили использовать What's App* для переписок с родителями.
— принадлежит компании Meta, которая признана экстремисткой в Российской Федерации.