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Posted 19 сентября, 08:32

Published 19 сентября, 08:32

Modified 19 сентября, 08:34

Updated 19 сентября, 08:34

В Свердловской области перестал работать электронный дневник

В Свердловской области перестал работать электронный дневник

19 сентября 2024, 08:32
Фото: 1MI
В Свердловской области школьники не могут узнать на какие уроки им идти, а родители не могут посмотреть оценки — все из-за технического сбоя на платформе электронного дневника.

Е1 сообщает, что электронный сервис не работает уже три недели. На самой площадке пообещали решить все проблемы до 23 сентября.

Родители рассказывают, что проблемы у сервиса наблюдаются постоянно в первой четверти. Мама одного из школьников задается вопросом о том, почему нельзя все сделать летом.

В департаменте информационной политики Свердловской области рассказали, что в первые три недели сентября вносят расписание, поэтому не вся информация может корректно отображаться.

Напомним, что в Екатеринбурге учителям запретили использовать What's App* для переписок с родителями.

— принадлежит компании Meta, которая признана экстремисткой в Российской Федерации.

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#Вадим Бредников#Общество#Свердловская область#Школа#Образование#Техника#Технологии#Учеба#Дневник#Екатеринбург#Электронный дневник
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