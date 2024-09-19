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Posted 19 сентября, 13:41

Published 19 сентября, 13:41

Modified 19 сентября, 13:43

Updated 19 сентября, 13:43

В Сысерти прокуратура защитила права врача-патологоанатома

В Сысерти прокуратура защитила права врача-патологоанатома

19 сентября 2024, 13:41
Фото: 1MI
В Сысерти прокуратура добилась специальной выплаты для врача-патологоанатома.

Сумма не начисленной выплаты составила 90 тысяч рублей. По иску прокурора суд обязал больницу, где работает врач, выплатить все положенные ему деньги, сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ходе проверки выяснилось, что в течении года врачу не начислялась специальная выплата для медицинских работников. Причину происходящего удалось установить — сотрудники отдела кадров не направляли нужные сведения в Социального фонда России.

Напомним, что в Полевском прокуратура помогла сотрудникам скорой помощи добиться положенной им выплаты.

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