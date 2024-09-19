В Сысерти прокуратура защитила права врача-патологоанатома

Posted 19 сентября, 13:41
Published 19 сентября, 13:41
Modified 19 сентября, 13:43
Updated 19 сентября, 13:43
Сумма не начисленной выплаты составила 90 тысяч рублей. По иску прокурора суд обязал больницу, где работает врач, выплатить все положенные ему деньги, сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В ходе проверки выяснилось, что в течении года врачу не начислялась специальная выплата для медицинских работников. Причину происходящего удалось установить — сотрудники отдела кадров не направляли нужные сведения в Социального фонда России.
Напомним, что в Полевском прокуратура помогла сотрудникам скорой помощи добиться положенной им выплаты.