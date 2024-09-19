VII Всероссийский турнир по греко-римской борьбе стартует в Омске 20 сентября

Турнир в память о легендарном Тимержане Калимулине, известном как «Маэстро борьбы», пройдет в зале борьбы СШОР «Сибирский нефтяник». Это спортивное событие — первое и единственное в 2024 году всероссийское соревнование по борьбе для юношей 13-15 лет, организованное за пределами Урала. Планируется, что в первенстве примут участие свыше 250 спортсменов из Республики Алтай, Красноярского края, Свердловской, Курганской, Новосибирской, Омской, Томской, Тюменской, Челябинской, Кемеровской областей, Республики Хакасия, ХМАО-Югры, а также из Казахстана.