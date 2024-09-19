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Posted 19 сентября, 05:00

Published 19 сентября, 05:00

Modified 19 сентября, 05:00

Updated 19 сентября, 05:00

VII Всероссийский турнир по греко-римской борьбе стартует в Омске 20 сентября

VII Всероссийский турнир по греко-римской борьбе стартует в Омске 20 сентября

19 сентября 2024, 05:00
Фото: Лилия Хомицкая
С 20 по 22 сентября 2024 года в Омске будет проходить VII Всероссийский турнир памяти Тимержана Калимулина по греко-римской борьбе среди юношей 13–15 лет.

Турнир в память о легендарном Тимержане Калимулине, известном как «Маэстро борьбы», пройдет в зале борьбы СШОР «Сибирский нефтяник». Это спортивное событие — первое и единственное в 2024 году всероссийское соревнование по борьбе для юношей 13-15 лет, организованное за пределами Урала. Планируется, что в первенстве примут участие свыше 250 спортсменов из Республики Алтай, Красноярского края, Свердловской, Курганской, Новосибирской, Омской, Томской, Тюменской, Челябинской, Кемеровской областей, Республики Хакасия, ХМАО-Югры, а также из Казахстана.

Участники предстоящего турнира уже получили вдохновение и мудрые слова от трехкратного олимпийского победителя и сенатора Александра Карелина:

«Уверен, что турнир — самый правильный и элегантный знак уважения и памяти к нашему товарищу. Желаю успехов всем участникам!»

На церемонии открытия выступят почетные гости и артисты из студии современной хореографии Dance move, в том числе внучки Тимержана Калимулина. Организаторами Всероссийского турнира памяти стала Федерация спортивной борьбы Омской области и дочь выдающегося борца Лилия Хомицкая. Поддержку при проведении оказывают региональное Министерство спорта, общество «Динамо» и Омский НПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Программа турнира на 21 сентября:

  • 10:00 — Начало поединков (в/к 32, 35, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85, 92, 100, 110 кг);
  • 17:00 — Торжественное открытие турнира,
  • 17:45 — Финальные встречи. Награждение победителей и призеров турнира в весовых категориях 32, 92, 100, 110 кг.

Программа турнира на 22 сентября:

  • 08:30 — Финальные встречи. Награждение победителей и призеров турнира в весовых категориях: 35, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 кг.

Организаторы приглашают спортсменов и болельщиков посетить турнир и поддержать участников соревнований. Вход бесплатный. Подробности на сайте мероприятия.

Фото: Лилия Хомицкая

Отметим, Тимержан Калимулин (24.09.1961–24.07.2016) — мастер спорта международного класса, многократный победитель первенства СССР среди юниоров. В 1981 году стал серебряным призером молодежного первенства мира. За свою спортивную карьеру становился победителем многих международных соревнований, чемпионом и призером чемпионатов СССР. В 1985 году выиграл Кубок мира, в 1986 году стал чемпионом Европы и серебряным призером чемпионата мира.

Выпускник Омского государственного института физической культуры, Тимержан Калимулин работал инструктором по спорту в Омском областном совете «Динамо», возглавлял региональную федерацию греко-римской борьбы, был старшим тренером сборной команды Сибири, а также являлся президентом Сибирской федерации борьбы на поясах. С 2004 года работал тренером в ДЮСШ №19. Его воспитанники становились победителями и призерами отечественных и международных турниров. В частности, под его руководством проходил подготовку серебряный призер первенства Европы, чемпион России по греко-римской борьбе Антон Ботев. Многие ученики прославленного борца прошли через горячие точки.

Каждому тренеру хочется вырастить чемпиона, но основная цель — вырастить из мальчишек настоящих мужчин и достойных защитников Родины, — говорил Тимержан Мидхатович.
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#Анастасия Имамахметова#Спорт#Омск#Россия#Свердловская область#Соревнования#Юноши#Турнир#Борьба#Греко-римская борьба#Омская область
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