tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 сентября, 13:12

Published 19 сентября, 13:12

Modified 19 сентября, 13:14

Updated 19 сентября, 13:14

Внутриквартальные сети водопровода отремонтируют в 15 домах Нижнего Тагила

Внутриквартальные сети водопровода отремонтируют в 15 домах Нижнего Тагила

19 сентября 2024, 13:12
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле планируется ремонт внутриквартальных сетей водопровода сразу по нескольким адресам во всех районах города. Подрядчика для проведения работ ищет «Водоканал-НТ».

На исполнение условий контракта выделяется 4,2 миллиона рублей. В документации значатся следующие адреса:

  • улица Зари, 47, 79-81;
  • проспект Вагоностроителей, 9 и 19;
  • улица Ильича, 9, 11, 13;
  • улица Орджоникидзе, 19;
  • проспект Ленина, 26;
  • улица Матросова, 12;
  • проспект Мира, 56;
  • улица Вязовская, 37, 39.

Работы будут производиться открытым способом. Приступить к ним подрядчику необходимо со следующего рабочего дня после дня заключения договора и получения ордера на проведение земляных работ. Сдать исполнительную документацию нужно до 20 декабря 2024 года.

На адресах контрактом предусмотрены различные работы, например обустройство трубопроводов и водоотливов, установка вентилей, демонтаж водопроводных труб и так далее. Заявки потенциальные подрядчики на электронный аукцион могут подавать до 26 сентября 2024 года.

Напомним, что на Вагонке в Нижнем Тагиле проходим масштабный ремонт теплотрассы.

В Тагиле возникли перебои с водой из-за повреждения водопровода на улице Пархоменко
Узнать подробнее
Читайте также:
Суд обязал мэрию Богдановича сделать капремонт водопроводаВодопровод отремонтируют в Первоуральске за счет Ледового дворцаГлаве Первоуральска грозит отставка из-за аварии на водопроводе
#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Подрядчик#Ремонт#ООО "Водоканал-НТ"#Жилой дом#Трубы#Водопровод#Екатеринбург#Закупка
Подпишитесь
Популярное