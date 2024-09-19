Внутриквартальные сети водопровода отремонтируют в 15 домах Нижнего Тагила

Posted 19 сентября, 13:12
Published 19 сентября, 13:12
Modified 19 сентября, 13:14
Updated 19 сентября, 13:14
На исполнение условий контракта выделяется 4,2 миллиона рублей. В документации значатся следующие адреса:
Работы будут производиться открытым способом. Приступить к ним подрядчику необходимо со следующего рабочего дня после дня заключения договора и получения ордера на проведение земляных работ. Сдать исполнительную документацию нужно до 20 декабря 2024 года.
На адресах контрактом предусмотрены различные работы, например обустройство трубопроводов и водоотливов, установка вентилей, демонтаж водопроводных труб и так далее. Заявки потенциальные подрядчики на электронный аукцион могут подавать до 26 сентября 2024 года.
Напомним, что на Вагонке в Нижнем Тагиле проходим масштабный ремонт теплотрассы.