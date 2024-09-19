Жительница Березовского лишила жизни знакомого и спрятала тело в подвале

Posted 19 сентября, 07:03
Published 19 сентября, 07:03
Modified 19 сентября, 11:33
Updated 19 сентября, 11:33
Мужчина и женщина вместе употребляли алкоголь в садовом доме. Между ними произошел конфликт, во время которого горожанин ее приревновал и стал оскорблять.
Свердловчанка ударила знакомого, а затем задушила его металлической цепью, один конец которой был привязан к мебели, рассказали в пресс-службе регионального Следкома.
Потерпевший скончался на месте ЧП. Женщина опустила тело в подпол. Вскоре она рассказала одному из своих знакомых, что в ее подполе лежит труп. При этом она сообщила, что мужчина якобы самовольно ушел из жизни. Информация об этом вскоре стала известна полиции.
Женщину вскоре задержали. Суд приговорил ее к восьми годам тюремного заключения.
Напомним, житель Асбеста убил своего знакомого за то, что он отказывался уходить из его дома. Его отправили в тюрьму на 10 лет.