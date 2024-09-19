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Posted 19 сентября, 07:03

Published 19 сентября, 07:03

Modified 19 сентября, 07:05

Updated 19 сентября, 07:05

Жительница Березовского лишила жизни знакомого и спрятала тело в подвале

Жительница Березовского лишила жизни знакомого и спрятала тело в подвале

19 сентября 2024, 07:03
Фото: 1MI
В Березовском женщина убила своего знакомого во время ссоры из-за его оскорблений. Происшествие случилось 20 октября 2024 года.

Мужчина и женщина вместе употребляли алкоголь в садовом доме. Между ними произошел конфликт, во время которого горожанин ее приревновал и стал оскорблять.

Свердловчанка ударила знакомого, а затем задушила его металлической цепью, один конец которой был привязан к мебели, рассказали в пресс-службе регионального Следкома.

Потерпевший скончался на месте ЧП. Женщина опустила тело в подпол. Вскоре она рассказала одному из своих знакомых, что в ее подполе лежит труп. При этом она сообщила, что мужчина якобы самовольно ушел из жизни. Информация об этом вскоре стала известна полиции.

Женщину вскоре задержали. Суд приговорил ее к восьми годам тюремного заключения.

Напомним, житель Асбеста убил своего знакомого за то, что он отказывался уходить из его дома. Его отправили в тюрьму на 10 лет.

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