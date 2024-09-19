Жительница Березовского лишила жизни знакомого и спрятала тело в подвале

Потерпевший скончался на месте ЧП. Женщина опустила тело в подпол. Вскоре она рассказала одному из своих знакомых, что в ее подполе лежит труп. При этом она сообщила, что мужчина якобы самовольно ушел из жизни. Информация об этом вскоре стала известна полиции.