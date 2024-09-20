Чиновников и таксистов обяжут ездить на автомобиле Lada Aura

Основными пользователями данной модели автомобиля станут государственные органы, которым по закону можно ездить только на отечественном транспорте, а также таксопарки. При этом у госорганов есть способы, которые позволяют обойтись без приобретения Aura. Так, например, они могут не приобретать транспорт, а заказать услуги такси у частной компании, которая может использовать иномарки.