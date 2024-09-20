Чиновников и таксистов обяжут ездить на автомобиле Lada Aura

Posted 20 сентября, 09:24
Published 20 сентября, 09:24
Modified 20 сентября, 09:26
Updated 20 сентября, 09:26
О том, что итоговая цена модели будет выше изначальной, предположил руководитель АвтоВАЗа Максим Соколов. По сути Lada Aura — это та же сама Lada Vesta, только с более дорогой комплектацией. Сиденья машины отделаны натуральной кожей, а кузов удлинен на 25 сантиметров. По словам Соколова, Aura по уровню комфорта для пассажиров не уступает иномарке Toyota Camry, пишут «Новые известия».
Основными пользователями данной модели автомобиля станут государственные органы, которым по закону можно ездить только на отечественном транспорте, а также таксопарки. При этом у госорганов есть способы, которые позволяют обойтись без приобретения Aura. Так, например, они могут не приобретать транспорт, а заказать услуги такси у частной компании, которая может использовать иномарки.
Также эта машина является не единственным российским автомобилем в данной ценовой категории. В конце 2023 года МВД закупило для ДПС партию автомобилей Haval с полным приводом и турбомотором. У дилеров Lada есть кроссовер Xcite X-Cross 7, сборка которого производится в Санкт-Петербурге. Комфортный салон, мощный турбомотор, а стоимость данной машины — 2,7 миллиона.
Высокая цена Lada Aura обусловлена конкуренцией. При этом в ближайшее время она станет благоприятной для АвтоВАЗа, так как с октября будет действовать повышенный утильсбор. Без этого китайская автопромышленность представляет значительную угрозу национальной промышленности, так как с их стороны идет сильное давление. Также есть другие факторы, представляющие опасность.
Так, например, один из факторов — высокая ключевая ставка по кредиту. Компания АвтоВАЗ может брать кредиты под 21 процент годовых. От этого развитие промышленности дорожает, а также нет возможности предлагать клиентам кредиты по низким ставки, не нанося при этом ущерб прибыли.
Таким образом из-за некоторых факторов автомобили в стране дорожают, поэтому повышенная стоимость новой модели Lada неизбежна. Соколов надеется на то, что в РФ будут приняты законопроекты, которые установят необходимую локализацию транспорта для госорганов, такси и госкомпаний.