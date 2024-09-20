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Posted 20 сентября, 05:15

Published 20 сентября, 05:15

Modified 20 сентября, 05:17

Updated 20 сентября, 05:17

Две машины столкнулись на перекрестке в Екатеринбурге

Две машины столкнулись на перекрестке в Екатеринбурге

20 сентября 2024, 05:15
Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»
В Екатеринбурге произошло столкновение двух автомобилей на перекрестке улиц Степана Разина — Фурманова.

По словам очевидицы, оба водителя получили травмы. Молодой человек повредил себе лоб, а мужчина в другом автомобиле глубоко порезал ладонь, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

К месту происшествия приехали сотрудники скорой помощи. Подробности случившейся аварии в настоящий момент неизвестны.

Напомним, под Екатеринбургом два подростка на мототранспорте врезались в автомобиль. Одного из байкеров увезли в реанимацию.

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