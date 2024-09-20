Две машины столкнулись на перекрестке в Екатеринбурге

Posted 20 сентября, 05:15
Published 20 сентября, 05:15
Modified 20 сентября, 05:17
Updated 20 сентября, 05:17
По словам очевидицы, оба водителя получили травмы. Молодой человек повредил себе лоб, а мужчина в другом автомобиле глубоко порезал ладонь, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
К месту происшествия приехали сотрудники скорой помощи. Подробности случившейся аварии в настоящий момент неизвестны.
Напомним, под Екатеринбургом два подростка на мототранспорте врезались в автомобиль. Одного из байкеров увезли в реанимацию.