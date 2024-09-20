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Posted 20 сентября, 07:49

Published 20 сентября, 07:49

Modified 20 сентября, 07:51

Updated 20 сентября, 07:51

Екатеринбуржец украл у собутыльника более 40 тысяч рублей и извинился

Екатеринбуржец украл у собутыльника более 40 тысяч рублей и извинился

20 сентября 2024, 07:49
Фото: 1MI
В Екатеринбурге мужчина украл у нового знакомого крупную сумму денег.

Инцидент произошел на станции Богданович. Молодой мужчина увидел выпивающего человека и составил ему компанию.

В какой-то момент молодой человек встал, обнял собутыльника, а затем вытащил у него из нагрудного кармана более 40 тысяч рублей и убежал. Уже на ходу он попросил у нового знакомого прощения и сказал, что так было надо.

Вскоре грабителя задержали сотрудники полиции. Выяснилось, что он недавно вышел из тюрьмы. Теперь он опять может оказаться за решеткой. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ по УрФО.

Ранее екатеринбуржец за 20 секунд украл несколько iPhone почти на миллион рублей.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Деньги#Кража#Екатеринбург#Инцидент
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