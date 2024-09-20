Екатеринбуржец украл у собутыльника более 40 тысяч рублей и извинился

Posted 20 сентября, 07:49
Published 20 сентября, 07:49
Modified 20 сентября, 07:51
Updated 20 сентября, 07:51
Инцидент произошел на станции Богданович. Молодой мужчина увидел выпивающего человека и составил ему компанию.
В какой-то момент молодой человек встал, обнял собутыльника, а затем вытащил у него из нагрудного кармана более 40 тысяч рублей и убежал. Уже на ходу он попросил у нового знакомого прощения и сказал, что так было надо.
Вскоре грабителя задержали сотрудники полиции. Выяснилось, что он недавно вышел из тюрьмы. Теперь он опять может оказаться за решеткой. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ по УрФО.
Ранее екатеринбуржец за 20 секунд украл несколько iPhone почти на миллион рублей.