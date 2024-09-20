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Posted 20 сентября, 05:57

Published 20 сентября, 05:57

Modified 20 сентября, 05:59

Updated 20 сентября, 05:59

Екатеринбуржцам предложили 50 тысяч рублей за поиски контрактников для СВО

Екатеринбуржцам предложили 50 тысяч рублей за поиски контрактников для СВО

20 сентября 2024, 05:57
Фото: 1MI
В Екатеринбурге теперь будут платить за поиск контрактников для СВО.

В столице Урала появился новый способ заработка. Теперь каждый желающий может стать волонтером в проекте «рекрут».

Для этого требуется привести потенциального военнослужащего в центр по доукомпектованию Вооруженных сил России Академического района.

Если тот человек, которого привел волонтер, заключит контракт с Министерством обороны, то ему выплатят 50 тысяч рублей. Приводить в центр можно любое количество людей без ограничений, сообщает пресс-служба районной администрации.

Напомним, в Нижнем Тагиле планируется ввести выплаты семьям участников СВО в размере 100 тысяч.

Мэр Екатеринбурга поднял выплаты семьям участников СВО со 100 до 200 тысяч
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#Екатерина Смирнова#Общество#Деньги#Волонтеры#Выплаты#Екатеринбург#СВО#Боец СВО
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