Екатеринбуржцам предложили 50 тысяч рублей за поиски контрактников для СВО

Posted 20 сентября, 05:57
Published 20 сентября, 05:57
Modified 20 сентября, 05:59
Updated 20 сентября, 05:59
В столице Урала появился новый способ заработка. Теперь каждый желающий может стать волонтером в проекте «рекрут».
Для этого требуется привести потенциального военнослужащего в центр по доукомпектованию Вооруженных сил России Академического района.
Если тот человек, которого привел волонтер, заключит контракт с Министерством обороны, то ему выплатят 50 тысяч рублей. Приводить в центр можно любое количество людей без ограничений, сообщает пресс-служба районной администрации.
Напомним, в Нижнем Тагиле планируется ввести выплаты семьям участников СВО в размере 100 тысяч.